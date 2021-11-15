《永恆族》美國累收近億 蟬聯票房冠軍

【明報專訊】《浪跡天地》金像導演趙婷首次拍Marvel超級英雄片《永恆族》，本月5日在美國開畫報捷，截至上周五為止，穩守票房冠軍，美國累收9908萬美元（約7.72億港元），破億在望；全球收入1.89億美元（約14.7億港元），成績理想。趁上周正值退伍軍人節假期，改編自美國經典兒童書的同名電影《赤BIG靈靈狗》（Clifford the Big Red Dog）提早上周三上映，同日在影視串流平台Paramount+上架，票房難免受到影響，首3日累收979萬美元（約7636萬港元），只能屈居亞軍。《赤》片講述一名受到校園欺凌的女學生，某日收養一名紅毛小狗，怎料一覺醒來，牠變成10呎高巨獸，更陪她一起闖蕩紐約。