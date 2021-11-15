明日啓播 掀串流平台大戰 Disney+《鷹眼》《RM向前衝》打頭陣

文：蘇珮欣

Disney+片庫強大，包含迪士尼、彼思動畫、Marvel、星球大戰、國家地理及Star的內容。此外有多齣全新原創作品即時上架，包括《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）主演的劇集《毒癮》（Dopesick），講述一個謊言引發全美毒禍，令整個國家被藥物支配，揭露大型製藥公司的致命秘密；翻拍《寶貝智多星》的新片《寶貝知多星再玩過》及動畫《小白呈獻》等。金像導演彼德積遜（Peter Jackson）執導的紀錄片《披頭四：狂熱回歸》本月25日起，一連3天播出。重頭作則是本月24日上架的Marvel劇《鷹眼》。為了照顧亞洲觀眾，Disney+早前公布將推出逾20部亞洲電影及劇集，其中18部為原創，綜藝節目《Running Man向前衝》率先登場。丁海寅與Blackpink成員Jisoo合演的韓劇《雪降花》，則於下月18日上架。

《紙房子5》下月Netflix播結局

為迎戰Disney+，Netflix本月推出改編網遊《英雄聯盟》的動畫劇《奧術》；「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）和「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）合演的動作片《紅色通緝令》；人氣紀錄片《養虎為患2》；《燒失樂園》劉亞仁主演《屍殺列車》延尚昊執導的韓劇《地獄公使》。下月則有《紙房子5》終極結局篇、「超人」亨利卡維（Henry Cavill）主演的《獵魔士2》，以及莉莉哥連斯（Lily Collins）擔正的《艾蜜莉在巴黎2》。

主打歐美劇的HBO Go，11月有4齣新戲上架。《人在江湖》前傳電視電影《黑幫聖徒》 （另稱《紐華克聖人》），剛於本月11日推出，描述年少時Tony Soprano在新一波黑幫勢力興起的環境下成長的故事。劇集方面則有《亞洲怪談2》及《閃電俠》第8季。《色慾都市》續集《And Just Like That》下月9日上架，至於改編自職業拳手土山直純的新片《神之重擊》則於12月16日推出。

黃Viu推出多部韓劇

Apple TV+片庫數量不及Netflix，但同樣主打原創作品，最近更引入韓劇，本月4日推出《大腦博士》，由《上流寄生族》李善均主演，講述天才科學家為研究人腦，與屍體大腦「同步」，並調查家人死亡真相的故事。另外，美劇《狄金森的詩生活3》和《心理醫生住隔離》亦於本月陸續上架。

至於亞馬遜旗下Prime Video，擁有逾2.4萬部電影及節目，但以歐美內容為主。MyTV SUPER除了無綫劇集，還購入陸劇和日韓劇，並與當地電視台同步播放，最新就有林秀晶與李到晛合演的韓劇《憂鬱症》、許凱與李一桐擔正的內地古裝劇《驪歌行》、米倉涼子主演的日劇《女醫神Doctor X 7》，以及小栗旬和松山研一合演的《日本沉沒~希望的人》。

黃Viu早前以《劇力任你轟》之名拍攝宣傳片推介新韓劇，包括韓孝珠與朴炯植合演的驚慄劇《Happiness》、音樂偶像劇《成為你的夜晚》、澤演與金惠允主演的古裝喜劇《御史與祚怡》，以及俊昊與李世榮的古裝愛情劇《衣袖紅鑲邊》。重頭作則有宋慧喬伙拍張基龍主演的愛情劇《現正分手中》，以及金秀賢與車勝元擔正的《某一天》。

愛奇藝方面，除了正在播放全智賢與朱智勳合演的《智異山》外，本月還有郭時暘和Hani合演的音樂偶像劇《偶像：砰然一擊》，下月則有李棟旭與魏河峻合演的《Bad and Crazy》。至於HMVOD，向來主力提供亞洲為主的電影與劇集，最近加入「原創」行列，製作綜藝節目《敗者重生戰》，找來《全民造星》的落選者演出。