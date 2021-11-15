40歲張頴康為追男主角夢 不排除離巢

老婆支持追夢

入行20年的張頴康2001年簽約劉德華公司，當時被封「劉德華契仔」，2006年轉戰電視圈，2010年因發展未如理想，曾轉行一個月。豈料不久發生嚴重車禍，在接近死亡時，他感到有遺憾及不甘心，入行10年配角或主角都未做過，於是跟麥雅緻說想回無綫拍劇，麥雅緻跟他說：「你去追夢吧，別想錢的問題，屋企等我頂。」張頴康覺得「邊有咁型嘅女仔？」之後回無綫，即使比之前人工更低都繼續捱下來。終在劇集《回到三國》及《一屋老友記》演出被肯定，走上男配角位置，2016年奪飛躍進步男藝員。

張頴康說：「想做男主角目標一直無變，會很乖在公司排隊，希望有一天排到。」不過他快將40歲，會給時限，等多一段時間等不到，不排除會離開，嘗試再找機會追男主角夢，即使追不到都叫嘗試過。

娛樂組