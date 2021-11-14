《尚氣與十環幫傳奇》現「8964」 網民疑內地禁映原因

從該網民的截圖可見，《尚氣》開場未幾，劉思慕與好友奧卡菲娜（Awkwafina）乘坐巴士期間，遭十環幫人襲擊，雙方拳來腳往之際，鏡頭前清楚可見巴士司機的制服右肩位置，印有「8964」編號，但未知是巧合還是刻意設計。

提起Marvel超級英雄片，影視串流平台Disney+前日在台灣及韓國上線，同時舉行「Disney+日」網上活動，宣布旗下影視作品的最新消息，包括首次公開《星球大戰：原力覺醒》男星奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）主演《月光騎士》（Moon Knight）、《黑色孤兒》艾美獎視后塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）加盟《女變形俠醫》（She-Hulk），以及講述Marvel史上首名穆斯林英雄的《Marvel女士》（Ms. Marvel）預告片，加上宣布開拍動畫《變種特攻'97》（X-Men'97）、《蜘蛛俠：新學年》（Spider-Man: Freshman Year）、《Marvel喪屍》（Marvel Zombies）及《What if …? 》第2季等喜訊，都令超英迷興奮不已。