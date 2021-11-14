「未來奶奶」打牌叻 不用鬆章 湯洛雯料下次傳未婚懷孕

靚湯：物業有我名不代表有保障

靚湯透露新年到男友馬國明家中拜年，曾與馬國明媽咪打麻將，但她沒鬆章：「伯母好叻，不需要我鬆章。現在年代不用行什麼政策，伯母沒嬲我不識做，打完牌還跟我傾偈，沒被杯葛。」提馬國明置業築新婚愛巢，她稱男友喜歡投資磚頭，覺得較穩陣。不過她自言無錢，不會跟男友合資，目前與家人同住的物業，已供到有點吃力，因不想父親辛苦，所以她負責的供款較多。馬國明稱愛巢寫家人名？靚湯表示不介意：「不需要寫我名，會更大壓力。我在感情上不會睇壞的一面，將來一齊生活，就等於信任對方，不覺得物業寫我名就代表有保障。」她笑言今年不停傳他們結婚，而且故事漸進式，下次可能傳她未婚懷孕，她說：「每次傳婚訊，親戚會追問是否真，朋友就送祝福，擔心當真正宣布時，大家可能不信。」

高海寧駁長髮現身，稱希望監製見到她有新鮮感，安排演新角色。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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