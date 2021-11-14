方皓玟離婚後活得開心 Tyson Yoshi嬲女友遺失定情戒指

方皓玟前晚穿斜肩衫及高衩長裙性感亮相，提到為首飾品牌開騷，有否想到婚戒？她表示沒有因此勾起離婚的不開心事，更大方說：「我結婚時沒戴戒指，所以不存在婚戒這回事，戒指對我來講是裝飾品。」她稱離婚後的新生活好開心：「做人最緊要開心，事情總會過去，不要想得太深入。」方皓玟見到很多音樂會於年底舉行，戥歌手和藝人開心。

陳凱詠棄裙轉著長褲

陳凱詠首次與方皓玟合作演出，她開心說：「我望住她，被電暈了。」陳凱詠之前演出發生甩裙意外，今次她著長褲演出，她笑言：「不是刻意著褲，事前已做足心理準備和綵排，下次開騷可以考慮著熱短騷腿。」樂壇頒獎禮即將陸續舉行，方皓玟與陳凱詠均表示對攞獎抱平常心，志在扮靚赴會，跟大班歌手朋友聚會。

林家謙自嘲靜過觀眾

Tyson Yoshi今次再跟林家謙合作，他表示開場時氣氛太靜，令他感到不習慣，獻唱第二首歌時，忍不住呼喚觀眾企起來一起舞動。身旁的林家謙則笑言自己相反：「我表演時好習慣靜，因為我仲靜過觀眾！」

Tyson Yoshi自爆愛送情歌給女朋友示愛，以前亦送過首飾作禮物，但女友遺失他所送的戒指生日禮物，令他很激氣。他說：「我嬲了很久，一有機會便會窒她遺失東西，我就無失過手，很少會發生這些事。」他笑言待將來娶老婆才會送戒指：「由求婚至結婚，要分幾部曲送戒指，送禮好似商業騙局。」單身的林家謙透露暫時多花錢買製作歌曲的軟件，家中還收藏10多款眼鏡。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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