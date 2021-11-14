為開電視製作節目 首目標5點收視

【明報專訊】余詠珊的「好好製作」（How How Production）是她提醒自己做製作人的初心，不要再搞太多瓣數。離開TVB後有更大發揮，有太多想做的事，想為香港電視行業與香港人做些事情，要為自己的職業生涯做一個最好的結尾。首項工作是為Open TV（香港開電視）提供節目，最快是明年3、4月見製成品，「今次是一拍即合，因為Open TV是純粹電視台，可以扮演大眾化的角色，創新而不是傳統TVB做法。除了TVB與ViuTV，觀眾以後多一個選擇，是新氣象。」余詠珊提到Netflix，很快又有Disney+，節目量大到海洋般，要吸引觀眾看本土製作就是跟香港人有關連的，這是她的定位，並非要做Netflix或Disney+。她說：「我希望觀眾每晚給我一小時就夠了，我會用40年的電視功力貢戲給觀眾，為Open TV先攞5個收視點，由此闖新路，才能保留本土文化。過往香港製作人在外地發展好吃香，但現在其他地方的人比你勁，變得不值錢，我好介意這情况，希望盡力改變。這是很偉大理想，做電視人就是抱使命感，這行業太辛苦而回報很少，若不是使命感驅使，實在做不下去。」