【開箱】喪屍劇《Happiness》 朴炯植韓孝珠「疫廈」談情

新型傳染病爆發

《Happiness》全劇共分12集，首兩集講述高中生鄭伊賢（朴炯植飾）原是少年棒球隊主將，卻因意外受傷，雙腿無法奔跑，球員生涯就此玩完。伊賢心情鬱悶，走上校園頂樓，被誤以為自殺，同級生尹新春（韓孝珠飾）企圖說服他，女方爽朗個性，令伊賢生好感，二人自此成為好友。12年後，新春成為女特警，與李勝英（李奎炯飾）合力訓練新警察，新生李鍾泰因表現慌張而被扣分。

另一方面，當上刑警的伊賢得悉旅館發生命案，死者渾身是血，而且肝臟破裂。伊賢發現兇手躲在牀下，疑犯表示吃完藥後，感到口乾並出現幻覺，繼而失去意識，根本不知自己殺人，又謂藥物是透過李鍾泰取得。伊賢把此事告知新春，後者打算親自查問，未料李鍾泰突然發狂，咬傷一名新兵，新春手掌也被抓傷。醫療司令中校鄭泰錫（趙宇鎮飾）接報到場，把李鍾泰及傷者帶回軍中調查，新春也要隔離檢驗。新型傳染病爆發的消息甚囂塵上，傳媒開始調查。原來李勝英也被感染者抓傷，但他因為怕事而而不敢說出來。後來他被記者教唆，要求新春帶他到軍中接受檢驗。李勝英趁機走入停屍間，企圖拍下獨家照片賺取外快，卻沒想到在停屍間被受感染的「喪屍」咬傷。

人類喪屍困獸鬥

新劇雖以「傳染病」作包裝，其實就是喪屍題材。劇中喪屍與傳統認知有所不同，首集講到喪屍像患上傳染病，大腦出現變種細菌，只要不被抓傷或咬傷，就不會受到感染。患者發病時雙眼有異，性情變得暴戾，還會感到口乾，但喝水仍無法消除口乾感覺，反而像瘋狗一般襲擊他人，且身體變得毫無知覺。直至過了一段時間，意識才會清醒。暫時只知患者曾經服用一種藍色透明的藥丸，它名叫「Next」，研發目的是為治療新冠肺炎，但因患者服用後出現大量副作用而全面下架，但此藥有提升專注力，結果非法流出巿面。

《Happiness》目前播出兩集，喪屍出場機會不多，但因劇集節奏明快，充滿緊張感，稍後將會講到伊賢與新春搬入警察宿舍，結果出現大規模感染，繼而封鎖大廈，二人將與喪屍作困獸鬥，如此劇情不禁令人聯想起《#ALIVE》及《Sweet Home》等同類型韓劇。

主角兩集即同居

新劇另一賣點是男女主角的愛情線，伊賢與新春的關係是「朋友以上，戀人未滿」，二人感情發展絕不拖泥帶水，例如第2集提到新春為了獲派警察宿舍，但又怕分數不足，於是向伊賢提出結婚請求。事實上，首集伊賢已向新春表白，女方當時未有回應，結果不了了之。男女主角僅兩集就同居，發展神速，加上韓孝珠與朴炯植扮演情侶，外形相當合襯。另外，就算女方穿著校服扮高中生，也沒有違和感。

現年34歲的韓孝珠，自從完成《W：兩個世界》後，相隔5年再次拍劇。今次扮演爽朗機智的女特警，角色討好，演技自然，動作戲也算流暢。至於朴炯植，這是他退伍後首部作品，身形變得結實，外表亦更成熟，減少「花美男」感覺。

值得留意劇中扮演醫療司令部中校韓泰錫的趙宇鎮，這位實力派男星，曾演《鬼怪》、《芝加哥打字機》及《陽光先生》等劇，今次角色亦正亦邪，一邊調查傳染病的起因及研發疫苗，但因他曾任職某大藥廠高層，似為未來劇情埋下重要伏筆。