Paris Hilton婚禮連辦3日 新人來賓同場收看結婚真人騷《Paris in Love》首播

Paris Hilton前日透過社交媒體上載婚紗照及留言：「我的永遠由今天開始。」並附帶「#新婚」、「#Hilton與Reum永遠在一起」等標籤，正式宣布已婚的喜訊。相中的她穿著Oscar de la Renta設計的純白婚紗，感覺高貴典雅。

婚禮換10套婚紗

早在今年8月Paris接受清談節目《The Tonight Show》訪問時，率先透露今次婚禮將會連辦3場，前日先在祖父Barron Hilton遺留的加州萬呎豪宅舉行派對，昨日移師聖莫尼卡碼頭大搞嘉年華，而今日的禮服晚宴才是重頭戲，「全程大約更換10套婚紗」，感覺似時裝騷多過婚禮，完全符合Paris的浮誇風格。

由於整場婚禮將會拍成真人騷《Paris in Love》，因此來賓如《節日限定之戀》女星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）、美國女歌手Paula Abdul，以及星級造型師Rachel Zoe夫婦等均禁止拍照或錄影，保密功夫做到足。

眾所周知，Paris對於拍攝真人騷可謂樂此不疲，繼去年透過YouTube頻道公開烹飪節目《Cooking With Paris》、今年8月再推出Netflix真人騷《Paris Hilton私房菜》後，講述整個婚禮籌備過程的全新節目《Paris in Love》，前日在影視串流平台Peacock首播，有傳Paris夫婦跟出席婚禮的來賓一起收看，然後這個動人畫面，亦將收錄在餘下的集數內，跟粉絲一起分享她的新婚喜悅。

多次訂婚均無下文

Paris曾在訪問中表示，她跟夫婿Carter相識多年，直至前年一起慶祝感恩節後才正式拍拖，去年4月公開戀情，並於今年2月訂婚。不過，由於Paris先後跟模特兒Jason Shaw、富二代Paris Latsis及演員Chris Zylka等訂婚，結果都無疾而終，網民對於她跟Carter能否開花結果，保持觀望態度，如今二人終於圓婚，粉絲當然戥她高興。