李幸倪讚粉絲有心思 辦展覽賀出道10周年

Gin Lee前晚與江海迦（AGA）、姚焯菲（Chantel）等20名歌手為無綫台慶綵排跳舞，她謙稱抱學習心態來見識新事物，她喜歡跳舞，幸好舞步簡單，手腳容易協調。她透露最近為新歌MV和12月演唱會排舞，首次接觸雷鬼樂，舞步相對難好多，希望做好演出答謝粉絲支持。她入行10周年，讚粉絲有心思，為她舉辦10周年展覽，展出她推出過的唱片、海報、剪報及演唱會紀念門票，她特意抽空跟粉絲聚會。

江海迦：父母回港睇我開騷

AGA正為明年1月紅館演唱會備戰，她表示之前兩度延期，終於落實檔期，夢想成真。她的父母會從澳洲回港睇騷，但爸爸怕壓力大不會上台，但花半年時間親自製造結他送給她，會帶上台表演。

姚焯菲：Gigi是我小老師

Chantel新歌《原來談戀愛是這麼一回事》MV受歡迎，已逾120萬點擊，她笑言除多謝粉絲支持，她知道爸爸和嫲嫲每日都點擊收看。她的好友炎明熹（Gigi）新歌《真話的清高》點擊逾140萬，她替Gigi開心，不介意將她們作比較：「我都有聽Gigi的歌，大家風格不同，各有各好。有機會想再跟Gigi合唱和多點合作，她教我好多，會畀意見，是我的小老師。」

記者：鍾一虹

攝影：陳釗