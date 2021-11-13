許廷鏗：同胡鴻鈞無仇口 P1X3L寧推工作出席叱咤頒獎禮

不揀篤人背脊參賽者

提到日前叱咤記者會，許廷鏗跟傳不和的胡鴻鈞同場零交流沒合照？許廷鏗解釋當日沒聽到合照要求和安排，亦與胡鴻鈞口徑一致，稱在後台有傾偈打招呼。他表示彼此沒仇口：「大家都『大個仔』，見面不會尷尬。好似今次揀人組女團，我不會選攻心計、篤人背脊、明爭暗鬥、心地不好的女仔，因我就是不愛搞是非的人。」

今年推出新歌兼入圍角逐新人獎的P1X3L，日前缺席叱咤記者會，之後3子分別在社交網吐苦水，呻沒入場券無緣出席，事件引發網民責罵唱片公司偏心。成員吳啟洋解釋他們當日因有工作在身才缺席，見其他新人在台上玩得開心，感失落才發文。歐鎮灝亦承認只是一時抒發失落感受，事後公司致電他們了解和安慰，沒有被「照肺」，他說：「沒想過會有如此大迴響，多謝大家關心，但學懂以後發文要顧後果。」吳啟洋稱沒期望得獎，認為能出席頒獎禮已是福氣。三人異口同聲表示期待叱咤頒獎禮，到時寧推掉工作也要出席，也希望出席無綫和ViuTV主辦的音樂頒獎禮。

記者：林蘊兒