【開箱】《神探具景伊》非常神探 邋遢李英愛破格查案

觀眾反應兩極

最近有韓媒引述網民評論，指《神探具景伊》反應兩極，例如一名自認「御宅族」的觀衆大讚新劇有趣，感覺就似看網絡漫畫一樣，不時加插可愛圖案、能量值等動漫及打機畫面，配合誇張的演繹手法和配樂，令到疑心極重的女主角和天真爛漫的精神病患者鬥智鬥力情節變得相當吸引；另一名家庭觀眾表示，雖然很想看李英愛演出，最終還是放棄，因它的表現手法太奇特，雖能吸引年輕網民，但卻失去家庭觀眾支持。

《神探具景伊》是《無人知曉》導演李正欽與《Misty》編劇成初伊合力炮製的新劇，講述40多歲的具景伊（李英愛飾）因為丈夫突然離世，無法擺脫悲傷情緒，從此沉迷打機及酗酒，更辭掉警察工作，轉行當保險公司調查員，揭發偽裝意外的連環殺人事件。

兇手一早揭穿

首集講述保險公司調查組組長羅希帝（郭善英飾）與組員吳京修（趙賢哲飾），為了調查工廠員工失蹤索償案，於是找具景伊幫忙。羅希帝投其所好，送上頂級電腦，令她難以抗拒。

半推半就接下案件的具景伊，找來從不說話，只用手機應用程式通訊的網絡遊戲「隊友」Santa（白成哲飾）充當助手，二人追查工人失蹤案件期間，發現該工廠接連有員工死亡，開始懷疑事件並不單純，而是有人故意殺害員工，再偽裝成意外，從中獲得利益。

劇集主線是具景伊與神秘連環殺手「K」的鬥智鬥力過程。編劇並沒刻意賣關子，首兩集已揭開「K」竟是一名女學生宋伊景（金慧峻飾），她熱愛表演，經常裝可愛，原來從小已有虐殺動物的「習慣」，具景伊丈夫張聖宇（崔英俊飾）之死，亦跟她有關連。

「正義」的殺人犯

劇集最大賣點是選角，破格找來50歲李英愛扮演邋遢中女，外形不修邊福，加上頭髮蓬鬆，跟她過往的端莊高雅形象截然不同，如此落力挑戰自我，值得觀眾敬佩。愛姐演技毋庸置疑，時而搞笑時而認真，古怪又不失合情理。原本任職警察的具景伊，經常懷疑身邊人和事，就連丈夫亦不例外。張聖宇因為爆出不倫醜聞，更被懷疑殺害女方，最後畏罪自殺。具景伊一直覺得是自己多疑害死丈夫，極度內疚一蹶不振。

另一焦點是扮演連環殺人犯「K」的金慧峻，年僅26歲的她入行6年，演出作品不算多，最為人熟悉是在《屍戰朝鮮》扮演邪惡王妃趙氏。新劇換上純真可愛臉孔，暗藏冷血殺人本性，更令人毛骨悚然。

她的殺人動機，暗藏所謂「正義」，專挑曾經犯法的目標，而且殺人佈局相當精密，如在第3集「K」鎖定目標為偷拍女生照片的男子，於是利用多種化學物混成毒藥，再透過不同的共犯，分別把化學物施加到目標身上，即使查出死因，也苦無證據。