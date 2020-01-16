鄭浩妍獲CFDA時裝人集郵 《魷魚遊戲》魏河俊膺《人物》最性感電視男星

去年受疫情影響，CFDA頒獎禮被迫改為網上舉行，今屆終於重回正軌，請來《無聲絕境》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）擔任主持，大會除了表揚一眾設計師，例如時尚品牌Balenciaga創意總監Demna Gvasalia贏得年度最佳國際女設計師獎之外，荷李活亦有多名影星得獎，包括《蜘蛛俠》女星辛蒂雅（Zendaya）以年僅25歲之齡，成為該頒獎禮史上最年輕的「時裝標誌」大獎得主，穿著Vera Wang設計橙色長裙的她，更獲對方親自道賀，令她又驚又喜。

安雅泰萊采兒奪年度臉孔獎

今屆新增「年度臉孔」獎，得主正是憑《后翼棄兵》人氣急升的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），她從英國名模兼《自殺特攻：超能暴隊》女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）手上接過獎座，同樣表現興奮。《魷魚遊戲》女星鄭浩妍雖然沒有任何提名，但穿著Louis Vuitton黑色晚裝亮相，仍然成為場中焦點，有得獎者及來賓如Instagram時尚總監陳怡樺等輪流跟她合照，並把照片上載到社交媒體，成為場內最受歡迎「集郵」目標之一。

提起《魷魚遊戲》，美國《人物》雜誌日前公布年度最性感男士選舉結果，現年52歲的《蟻俠》保羅路德（Paul Rudd）榮登封面人物，他謙稱「有很多人比我更值得這頭銜」。原來該雜誌同時選出「25位最性感電視男星」，《魷》劇中飾演為追查胞兄李秉憲下落而冒充遊戲工作人員的警察魏河俊榜上有名，更被形容為「像椪糖一樣甜的演員」。

事實上，現年30歲的魏河俊曾經演過不少韓劇如《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《浪漫是別冊附錄》及《回到18歲》等，直至《魷魚遊戲》才真正爆紅，從社交媒體Instagram的粉絲數目急升30倍，由此劇播出前只有30萬人，截至昨日已暴增至941.7萬已是最佳證明。

《魷魚遊戲》YouTube點擊勝《權力遊戲》

至於其他入圍「25位最性感電視男星」包括港迷熟悉的《艾蜜莉在巴黎》扮演型男廚師Gabriel的魯卡斯巴禾（Lucas Bravo）、《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯、《安眠書店》潘百加利（Penn Badgley）、《星際牛仔》韓裔演員John Cho以及長壽綜藝節目《周末夜現場》諧星Pete Davidson等。

《魷魚遊戲》掀起全球追看熱潮，據美國綜藝網站Variety報道，此劇上映首28日錄得超過1.42億Netflix用戶收看的最高紀錄，原來未算誇張，有關它在YouTube頻道的數據更厲害，目前有13.1萬部短片提及《魷》劇，累計點擊數字高達170億次，打破另一美劇《權力遊戲》花上10年時間才保持的169億次紀錄。