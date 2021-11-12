否認進駐將軍澳做黃心穎鄰居 馬國明築新婚愛巢首選港島區

記者：陳釗

馬國明昨日聯同張寶兒、伍樂怡出席無綫台慶劇《星空下的仁醫》宣傳活動，身在溫哥華的鍾嘉欣拍片多謝觀眾支持和對她角色的喜愛。馬國明傳已訂製婚戒，準備明年迎娶湯洛雯，他再次否認，稱正忙拍新劇《隱形戰隊》，緊接再為另一新劇開工。至於結婚計劃，他重申：「發生時我們會親自公布，大家不要太多猜測。」他又笑稱每次有新劇就傳他結婚：「咁我結得幾多次婚呀？」

新居寫家人名慳印花稅

提到傳他疑築新婚愛巢，與湯洛雯搬進將軍澳，新居地址跟舊愛黃心穎與其緋聞男友泥鯭（黎萬宏）是同一屋苑？馬國明也否認：「我完全不知，我跟屋企人住，但的確有目標想買多層樓供將來結婚用，正物色中。（買獨立屋？）我無這個能力，不過買樓我會首選港島區，因住慣了。我們也有共識，想有放工的感覺，所以不想買近公司，如果開工開得密，在附近租個地方休息就不介意。」買樓是否由他全數支付？馬國明Man爆說：「如我能力可以，會全數負擔。買樓通常都是男仔搞掂。（寫女友名？）我們各自都有物業，所以會寫我屋企人名，否則印花稅很貴，那些錢不如用來裝修，我們都覺得不用太拘泥名字寫誰，而且我跟屋企人很少為錢銀爭拗，所以不會擔心。」

張寶兒呻婚前婚後拍喊戲

張寶兒早前被老公袁偉豪批評劇中演技，以及講對白口齒不清。她笑稱拍攝後期已適應角色，演出漸入佳境，老公已無再彈。劇集開工期間正值兩人結婚，她看劇時好感觸，「最記得我結婚前一日還在拍喊戲，婚後一日又是拍喊戲，情緒轉變很大，這個過程簡直是演技訓練」。她透露下月為新劇《破毒強人》開工，與陳豪、胡定欣及張曦雯合作，她飾演記者，所以未有時間「造人」，笑言不想給監製製造麻煩。

伍樂怡主持烘焙節目有信心

伍樂怡對於劇集快將大結局感不捨，因是她首次佔較重戲分的劇，好像瞬間便完結。她自覺表現還有進步空間，身邊朋友讚她演得不錯。她稍後主持新的烘焙節目，相當期待，對整甜品有信心。