《造星IV》片頭激似《英雄聯盟》虛擬女團MV 「女版 Ian」何佩婷歌聲打動評判

《全民造星IV》正播放60強淘汰賽，昨晚播出參賽者何佩婷（何佩）出場，被導師讚感覺親切，因她的笑容和MIRROR成員Ian（陳卓賢）一樣有親和力，音樂風格也頗相同，被網民封「女版 Ian」。何佩表演獲評判好評，朱栢康稱她能令觀眾體驗到歌曲的情感。

何佩透露參賽目的希望為離世男朋友做一點事，她說：「他好支持我做音樂。告別最親的人是好傷心的事，但是我人生一個過程。平時鍾意將心情轉換成歌曲紀錄，因我經歷的事，一定會有其他人感同身受，希望可以安慰同治癒到其他人。」

張嘉慧態度欠佳

另一名17歲參賽者張嘉慧（嘉嘉）處事方式令花姐（黃慧君）和導師頭痛，綵排時她用auto-tune演唱整首歌曲，花姐不滿指摘：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎。如果咁，所有走音嘅都可以入圍喇。」不過她被訓話後似乎沒認真反省，反而笑稱「嚟到呢度，點都係賺咗」。

娛樂組