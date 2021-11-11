紀錄片首播點擊逾22萬人次 姜濤細數病徵 自覺患抑鬱症

22歲的姜濤日前預告推出個人紀錄片《答案》，展現他最真實的一面，不介意有人因此由鍾意他變成不喜歡。紀錄片首集前晚在官方頻道播出，開首是姜濤與ERROR隊長肥仔（梁業）為合唱歌《特務肥姜2.0》排舞，姜濤為肥仔按摩，肥仔笑稱姜濤已不是以前的他，變成不知廉恥的𡃁仔，像排舞師問排舞室的射燈會否太刺眼，姜濤回答因有他在。肥仔說：「他以前不會講這些，他真是囂咗。」在旁的姜濤不停傻笑。

之後畫面轉到籃球場，見姜濤打籃球時發火，他表示如果認真打波，不會留手。姜濤說每次打波不少姜糖（粉絲暱稱）會在球場等他拍照，但自覺打完波很污糟，感不好意思而拒絕，會跟朋友突然跑掉。

被花姐讚 沾沾自喜

姜濤重提5月時在社交網留下「I'm tired of everything」（我厭倦了一切）的帖文，憶述當日拍廣告由化妝到拍攝前都很正常，不知為何突然情緒很低落，好像不知自己做什麼，加上這一年發生很多事，屋企和朋友，令他自覺有抑鬱症，「突然覺得自己好抑鬱，有抑鬱症咁，前一秒仲笑，下一秒我已經黑晒面」，說畢長嘆氣一聲。

接着拍他到錄音室為《Dear My Friend,》補錄一個字，他從監製處得知經理人花姐（黃慧君）曾私下讚他，令姜濤沾沾自喜。當中有他與花姐在車廂內對話，花姐笑姜濤個樣好囂張，似小朋友讀書攞到100分，姜濤即自誇：「我覺得自己幾好。」

楊樂文自認電腦白癡

此外，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳漢娜、余逸思等前晚出席ViuTV原創劇《IT狗》首映禮，Lokman表示首次拍劇有點壓力，飾演IT才俊的他現實中是電腦白癡。MIRROR歌曲《ALL IN ONE》MV被指抄襲韓國男團防彈少年團（BTS）演出片段，他表示：「是有少少相似，但抄襲就沒有，我們沒看過那個表演，是粉絲跟我們講才知。」又稱成員不開心是因為覺得不小心，令類似狀况出現，早知多看些不同演出，有點書到用時方恨少感覺。

提到有傳MIRROR明年紅館開騷前，有意暫停工作一個月準備，可能損失千萬酬勞，Lokman稱他們都想有完整排練時間，令表演更穩定，盡力在工作和排練間取得平衡。

記者：陳釗