執導《梅艷芳》 難涵蓋一生要取捨 梁樂民：希望看完不會鬧

梅姐是香港的縮影

梁樂民估不到很多人看完《梅艷芳》，懷念一代巨星，還懷念這些景物；有人說梅艷芳是女主角，男主角是香港，他說：「梅姐一生幾濃縮，是香港的縮影，由一個原本不富裕的小城市，變成亞洲出名城市，到2003年大家一起面對困難，就像我們現在一起面對困難一樣，2018年拍該片時沒想過現在是這樣，非我們預計。」

梁樂民表示，重現一代巨星梅艷芳，老闆江志強在開拍前也很惆悵，知道過程定很艱巨，他跟老闆說努力向着三個目標進發，一，是希望和梅姐一齊成長和認識梅姐的人，看完電影不會跑出來鬧他們，因為創作上有很多改動；二，是他這一輩對梅姐既遠且近，他入行有一次機會和梅姐打招呼，透過電影道出他這一輩的人很掛念她；三，是讓不認識梅艷芳的千禧後新一輩，希望看完此片，離開戲院後上網查下誰是梅艷芳，他說：「傳記電影不可以涵蓋一個人的一生，所以要取捨，我選擇了友情和哥哥（張國榮）、親情和家姐梅愛芳、愛情揀最刻骨銘心那段和事業四條線去做，將梅姐最精彩，最值得講跟大家分享。」

把相像的地方放大

很多人都讚飾演梅艷芳的王丹妮演得很好，很多角度都有梅姐影子，有機會提名金像獎爭影后？梁樂民很開心由開頭大家嗌不到王丹妮的名字，到做了數場試片，網民留言清楚講出她是「王丹妮」，知道她已讓人留下印象。他說：「拍攝時，我跟她講好好享受這過程，雖然這刻無人認識，但你會紅的。我將演員和梅姐、哥哥和梅愛芳相像的地方放大，而不是要他們去模仿，王丹妮跟梅姐一樣在單親家庭長大，失去父愛，渴望有爸爸照顧，在事業上想轉變和突破。劉俊謙某些角度有哥哥影子，但不能百分百tune到一樣，他有哥哥那份脆弱和多愁善感，我們就利用它，放大這部分，讓觀眾感受。」

拍新人好處如白紙

至於廖子妤，梁樂民稱有些輪廓似梅愛芳，叫她嘗試做什麼，她都願意接受挑戰，但很多時好驚青沒信心，要輔導她，叫她放膽去做；梁樂民說，其實他們都很乖、很聽話、很聰明，一點就明。他稱拍新人好處是他們一張白紙，接收晒你設計想要的東西，不用加多或減少，演出來便可，他說：「當然等待王丹妮再成熟些，再有自己一套會更精彩。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵