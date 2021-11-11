慨嘆香港變得很快 拍戲憶梅艷芳 古天樂爆喊

前晚《梅艷芳》首映禮暨音樂分享會，捧場的圈中人包括姜大衛與李琳琳、甄珍、連炎輝、高海寧、ERROR的3名成員、余香凝等。

感千禧後不知什麽是荔園

古天樂（古仔）表示，該片已拍竣一段時間，終於上映，猶記得首次看到片中畫面呈現1970、1980年代香港感覺，覺得好神奇，相信2000年後出世的應該不知什麼是荔園。他小時候亦曾去過荔園玩，慨嘆香港變得好快，很多地方都遷拆。他稱最難忘一幕，是拍攝在演唱會後台送梅姐上台，雖然當年他沒入場欣賞梅姐最後的演唱會，不過戲中見到患重病的梅姐明知已撐不住仍堅持上台，感覺很難去形容，十分佩服對方。再看這套戲可有感動到喊？他說：「拍攝時都已經喊了，一提起這件事，一定會感動。」

林家棟難忘梅姐照顧後輩

林家棟表示拍攝這套戲時，勾起了當年和梅姐合演《愛君如夢》的回憶，對方經常叫他講笑話，他說：「其實當時好尷尬，我是梅姐的粉絲，所有唱片我都有買，突然間梅姐在我面前，和我一齊拍戲，感覺很奇怪，至今仍記憶猶新，她很照顧後輩，好多時都會提點我，看到一個前輩這份毅力和努力，等於香港人精神，好值得我們借鑑。」

王丹妮學騎馬烹飪抽離角色

王丹妮獲安排上台獻唱《夕陽之歌》，老公羅孝勇到場支持。對於老公高呼為她感到自豪，她說：「多謝他！但他怕醜，收埋冇同我講，我還未有機會看正式上映版本，打算之後才和老公及小朋友合家歡入場。」

王丹妮獲古仔大讚穿上旗袍的造型，跟梅姐神似得被嚇親，她表示準備過程是最大壓力，之後拍攝時已沒有想太多，她說：「其實由頭到尾我都是覺得一定會有很大挑戰、壓力和難度，不過整個團隊也一一克服，關關難過關關過。」她表示拍攝完成後就要嘗試慢慢逐步抽離角色，便去了學騎馬、人像素描、烹飪等，還有宅在家中享受與家人一起的時光，認為這就是最好方法尋回真實的王丹妮。

廖子妤籲觀眾帶定紙巾入場

廖子妤片中演梅愛芳亦獲讚神似，她直言看這套戲時由頭喊到尾，呼籲觀眾要帶定紙巾及新口罩入場。飾演張國榮的劉俊謙還未看正式上映版本，不過已預計一定忍不住喊，看到畫面會勾起很多難忘回憶。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com