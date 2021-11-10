【開箱】ViuTV三線綜藝《神的女主角》突圍 「前夫」成就闔家愛Anson Lo

業績報告泄J2玄機

有關J2部分，無綫向股東交代的業績報告是這樣寫的，「J2台在2021年上半年內持續吸引觀眾收看，黃金時段錄得平均收視率2.1點（2020年是1.8點），並通過提供各類娛樂節目，包括由一眾藝員新星主持或演出的旅遊特輯、熱門劇集及真人實境騷，奠定其作為青春活力頻道的地位」。有關J2這一章，最有趣之處是文末稱仿效大受歡迎的《#後生仔傾吓偈》，推出全新清談節目《Tiger's Talk》與《Mean Talk》。

事實上，今年3月有傳《#後生仔傾吓偈》將玩完，當時不知為穩定軍心還是其他原因，一概否認，曾志偉還客串了一集。然而到9月正式宣布這歷時4年的節目壽終正寢，上月1日播出最後一集。此後曾志偉接受各大傳媒專訪，又聲稱要振興香港樂壇，會舉辦頒獎禮的《勁歌金曲》收視低見5.4點之餘，也在翡翠台縮短播出時間，並安排完整版本在J2播出，如業績報告所述，J2黃金時段才2.1點收視，每一收視點代表65,540人收看，無綫到底又有多重視音樂節目？

ViuTV實况娛樂最強

曾志偉口中應跟J2比較的ViuTV，黃金時段收視又如何？以上周一起推出3線綜藝節目為例，9點半播出的《全民造星IV》有5.3點，10點半《神的女主角》為4.7點，《ERROR自肥企画》幕後班底製作的《香港秘密搜查官》亦有3.5點，對比前一周ViuTV收視，《香港秘密搜查官》已貼近最高位。當中《全民造星IV》參賽者眾多，評審保守，娛樂效果不彰，現下定論尚早。《香港秘密搜查官》保持無制限OT編集團風格，真正有驚喜的其實是《神的女主角》。

實况娛樂從來是ViuTV發展路向，5年下來已玩得甚為圓熟，曾志偉會問為什麼友台可以低成本做出效果，也不枉在香港影壇的黃金盛世打滾過，但他可能心裏也清楚不過，不然為什麼兒子曾國祥跑去幫Netflix拍《三體》，有給父親多獻計嗎？其實《全民造星》一拍4季，捧紅了MIRROR與ERROR，甚至花姐（黃慧君）、無制限OT編集團等幕後人員。若時勢真能造英雄，也正好反映敗方缺失所在，所以為什麼《聲夢傳奇》炎明熹被塑造為火星女神，若她貼地，又會怎應對當下環境？《神的女主角》卻十分聰明地借助了粉絲力量，繼續造神。

好爸爸為妻女犧牲

多得《大叔的愛》，盧瀚霆（Anson Lo）的星味在今年7月生日前後推到高峰，粉絲參與《神的女主角》剛於本月1日首播，全輯共分15集，將於19日結局，Anson Lo主演新片《假冒女團》又本月25日上映，導演徐梓耀之前拍過ViuTV《地產仔》，這一切完美配合，難道都是巧合？

不管如何，想出《神的女主角》點子的團隊靈巧而機敏，以Anson Lo拍攝MV招募女主角為賣點，吸引「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）參加，突出之處是不止於粉絲做臨記，還要求兩名家屬參加，粉絲豁出去只為博偶像青睞之餘，家人為了老婆及女兒，即使已屆中年的大叔頂着大肚腩，依然無畏拋頭露面，這不是愛又是什麼呢？

看了6集所見，全是健康友愛的中產家庭，像媽媽鄭紫棠參賽，女兒劉羲彤其實也是Anson Lo粉絲，剛於周一播出一集，爸爸劉建全為了模仿Anson Lo的造型，甘願把留了超過20年的鬍子刮掉；何偉強為了女兒何鎧彤，不管苦學舞姿或穿著騎呢衣服，也在所不惜，只為填補缺席她童年的位置，這正正是一次親子關係的體現，滿載溫情之餘，也給Anson Lo的形象帶來正能量。這兩名粉絲爸爸的參與，也彷彿反映劇組可能受到「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」啟發，而成就了這個真人騷？