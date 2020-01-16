陳卓賢不知MIRROR為紅館騷失千萬酬勞 柳應廷生日開工 盼女友送驚喜

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

對於MIRROR成軍3周年團歌《All IN ONE》MV被指抄襲韓國男團防彈少年團（BTS）今年3月為第63屆格林美獎拍攝的表演片段，角度燈光極相似，Ian與Jer表示是聽到大家意見後才知道，強調MIRROR只負責跳好舞步，意念未必參與太多。

有傳MIRROR明年於紅館開騷前，即使要推工作損失千萬元酬勞也會閉關一個月準備，二人不置可否，只稱金錢損失方面要問公司，他們只負責做好表演。不過Jer直認大騷前有需要培養心情和精神，集中在演出上，他們都想籌備到最好，讓觀眾看到一個好好的騷；Ian稱隊員都想多些時間預備，想有更多新鮮感讓觀眾看到。

想隊友每人送一個蛋糕

Jer於叱咤頒獎禮活動上獲張敬軒點名睇好獲男歌手獎，Jer認為獲獎是其次，希望做的音樂表達到心中意思，引起聽眾共鳴，已經很開心。本月20日29歲生日的Jer透露因工作沒有特別向公司請假，或在工作中度過，笑言希望跟MIRROR一齊過生日，不用孤伶伶一人，最好每人送他一個蛋糕。

對於難與女友Kelly二人世界慶祝，但也盼女友送上驚喜，Jer說：「每個人都鍾意驚喜，但驚工作未必可以一齊過，不過我們還有好多其他時間，不一定要正日慶祝，會盡量補祝。」

Gin Lee想與兩子合作做音樂

Gin Lee表示已第二次跟Ian及Jer合作拍廣告，笑稱能發揮她幽默一面，並說：「因為平時冇乜機會，加上他們好鬼馬，雖然拍攝時間好長，但拍得好開心，不覺得辛苦，因為氣氛好好，他們經常唱歌跳舞又好笑。」

Gin Lee稱可能二人見她是女人，不敢整蠱她，並說：「他們兩個把聲我都好鍾意，好有禮貌又有紳士風度，我都希望在音樂上和他們合作。」

P1X3L無份出席叱咤記招感失望

此外，前日叱咤頒獎禮記招，Gin Lee與同唱片公司的P1X3L也缺席，P1X3L成員分別在社交平台吐苦水，Phoebus（吳啟洋）自彈自唱陳奕迅的《我什麼都沒有》訴心聲，留言：「點解會係咁，一直也沒有一刻停止過，花光了力氣，連入場券也無緣。」

George（歐鎮灝）直接表達失望：「當看見一班新人可以同台出席，但偏偏沒有我們，係真係難受……我哋都想被認可為今年音樂新人。」Marco（葉振弘）說：「我都想嚟㗎。」環球方面回應稱P1X3L因工作撞期缺席。

Gin Lee被問及缺席原因？她稱是公司安排，自己有工作，為演唱會與MV排舞，至於頒獎禮當日會否出席也待公司安排。對同門師弟P1X3L為無份出席活動感失望，Gin Lee說：「不清楚實際發生什麼事，有留意P1X3L的社交平台，見他們不開心，我也不開心，畢竟他們年紀輕，會跟他們傾偈開解。」她又為P1X3L加油，稱這年來他們很努力，最好的成績是做好本分，樂迷喜歡會獲肯定。

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