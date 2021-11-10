否認刻意避許廷鏗 胡鴻鈞：後台有打招呼

問到對《十》劇是否很大期望？胡鴻鈞說平常心，希望大家支持。他去年奪「最受歡迎男歌星」，今年是否想攞視帝？他笑說：「攞視后得唔得？其實絕對無想過，大家喜歡已是bonus。」談到近日他與炎明熹（Gigi）推出合唱歌《愛是帶種缺陷的美》，帶住小師妹闖樂壇？胡鴻鈞說：「不要這樣說，跟Gigi錄歌很開心，她是很聰明、勤力、唱歌很好聽的小朋友，而且只得16歲，將來26歲仲得了！」

何依婷撐羅天宇不是花心男

羅天宇與何依婷拍《十》劇傳緋聞後，首次一起出席活動，兩人表示不尷尬，但羅天宇知女方因緋聞不開心。何依婷解釋不開心是因他們用心拍好該劇，無做過任何事情，有少少被人屈的感覺，幸她很快便忘記。談到羅天宇向來有「女神收割機」稱號？何依婷表示想幫對方澄清，「天宇是一個很友善的人，絕對不是花心、周圍識女仔，亦不會口花花撩女仔」。羅天宇多謝何依婷稱讚。問到可有發展機會？他表示沒想過，現時工作為先。他稱傳緋聞後都有影響心情，連身邊朋友都問他是否真的，感到很無奈。他說報道寫二人拖手，其實沒有，都是借題發揮。

記者：陳釗