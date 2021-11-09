【開箱】《傷癒有時》 好好活在當下 不再緬懷過往

回憶與現實交錯

《傷癒有時》每集聲稱13分鐘，其實七除八扣幕後人員名單及開場介紹等片段，每集約11分鐘而已，全劇10集，加起來只是一般電影的長度。不過每集都有個題目，例如首集名為〈一分鐘活在當下，十分鐘緬懷過去〉，第2集命名〈兩分鐘活在當下，九分鐘緬懷過去〉，如此類推到第10集結局，當然是〈十分鐘活在當下，一分鐘緬懷過去〉，看到結尾會發現這安排饒有心思。

故事開首，情侶Lina與Nico在爭執，後者告訴Lina已不再愛她，並問對方是否想他說浪費了過去9年時間。然後Lina回想起兩人是怎樣認識，當時他們同在小島的度假酒店工作，Lina擔任夜更總務員，Nico則早起整理潛水班用具。Nico問Lina要了一杯咖啡，還一起在廚房整簡單的早餐，Nico幫忙她清潔泳池以示報答，並聊起人生大計，Lina告訴對方想修讀護理課程，將來在醫院工作，兩人不自覺逐漸靠近。Nico邀請Lina一同往潛水，就在朝陽下擁吻。到第2集，當下的部分伸展至兩分鐘，朋友來到Lina家裏打包物件，並告訴她Nico的新動向，Lina憶起兩人同居的日子，搬到她要上學的地方，並曾因此鬧不快。第3集，Lina跟Nico分手後覺得什麽都不對勁，而且每樣微細事物都會讓她想起Nico。

此劇每集會看到Lina不斷從回憶與當下中掙扎徘徊，想得以前的時間愈少，向前看的動力就增強一分，慢慢從失戀的傷痛中振作起來。篇幅雖短卻可看到她的變化，回憶的片段包括Nico駕駛電單車出意外，Lina因而揭發他與新同事Noe出軌，Nico雖然堅稱不涉真感情，卻是兩人感情破裂的開端。他倆一起9年，Nico對Lina失卻熱情，日漸疏離；同時兩人又共同經歷了很多事，例如Nico的喪父之痛，出席完喪禮後，他依然鬱鬱不樂，Lina此時才首次剖白童年已失去母親，並說當每天想念對方少一點，慢慢就走過傷痛。

女主角兼任編劇

當下的Lina自覺還未準備好，所以拒絕了男同事對她的好意；病榻中倍感孤寂的她，生日時又會想起Nico許下的承諾，連中獎也只想跟Nico分享喜悅。直到申請到印度的工作批下來，此前她獨自往摩洛哥度假，與當地一名珠寶設計師發生短暫情緣後，漸漸找回自己。離開前回到鄉下探望父親Vincente，即使太太逝世多年，他仍哀傷度日，Lina不想如此，下定決心重新開始。此時Nico來到Lina家門前，說忘不了她。結局是開放式，Lina會按計劃前往印度，還是被Nico的說話打動留在馬德里？

扮演Lina的娜迪亞狄聖地亞哥（Nadia de Santiago），現年31歲，同時擔任《傷癒有時》編劇，未知是否因此劇中以女孩的角度出發；而且面對感情流逝，把淡淡哀愁描繪得十分細緻；如果開拍續集，未知會否由Nico來訴說他的當下與過去？另外，劇名《傷癒有時》語帶雙關，也值得一讚。