《永恆族》美開畫收5.5億勝預期 馬東石否認著BB衫拍戲

未知是否受到上映前的網上劣評影響，《永恆族》上周五在北美超過4000個銀幕開畫，首周末票房收7100萬美元（約5.5億港元），雖比不上今年開畫的Marvel超級英雄片《黑寡婦》及《尚氣與十環幫傳奇》，但仍稍勝市場預期。至於全球累計票房則有1.61億美元（約12.5億港元），僅次於《狂野時速9》成為疫後第二最高開畫紀錄。同期在美國上映的新片《史賓沙》（Spencer），由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）主演，講述戴安娜王妃1991年冬天跟查理斯王子婚姻瀕臨破裂的故事，首周末收210萬美元，排票房榜第8位。

觀衆好感度回升

《永恆族》目前在美國影評網站「爛番茄」的專業評分僅得48分（最高100分），屬於不及格水平，觀眾好感度則比上映前回升至81%；至於著名電影資料網站IMDb早前因保守派人士不滿《永恆族》首次出現同性戀超級英雄而發起杯葛行動，電影還未開畫已先充斥負評，導致該網站被迫暫時關閉評分系統，直至此片正式上映為止，如今得分已回升至6.9分（最高10分）。

反觀《永恆族》上周三在香港及韓國同步開畫，首周末5日累計票房同時報捷，前者收逾2600萬港元，刷新11月份及疫情後電影開畫最高紀錄；後者更錄得超過161萬入場人次，累計票房1430萬美元（約11.1億港元），超越《黑寡婦》及《尚氣與十環幫傳奇》成為今年韓國最佳開畫成績。

《長津湖》即將登頂

提起《永恆族》，由於內地禁映，因此上周末票房冠軍仍然是《007：生死有時》，截至昨日為止，上映11日累收3.2億人民幣，成績未如理想；愛國電影《長津湖》單日票房屈居第2，但累計40日票房直逼56億人民幣，相信日內便可超越《戰狼2》的56.94億最高紀錄，榮登內地史上最賣座電影冠軍寶座。至於上周開畫的荷李活片《義勇群英：蛇眼復仇戰》，首4日票房僅得991萬人幣，都算慘淡。

為了宣傳《永恆族》，戲中飾演超級英雄「吉加美士」的韓星馬東石，早前接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter訪問，他表示5年前《屍殺列車》在康城影展首映後，隨即受到不少外國製作人青睞，雖然片約不斷，但因忙於監製及演出韓片而婉拒邀約，直至收到《永恆族》劇本，並跟趙婷透過視像會議對談，身為Marvel粉絲的他，終於決定接拍。

戲中馬東石跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）最多對手戲，前者自稱是她的影迷，「當我們首次見面，感覺卻像相識多年的朋友，相處非常融洽，無論戲裏戲外，我們都互相照顧」。除了安祖蓮娜外，馬東石亦跟其他拍檔打成一片，包括親自下廚以「韓燒」宴客，又帶他們到倫敦的韓國餐廳用膳。記者提到電影其中一幕講述吉加美士遭其他永恆族成員整蠱，讓他穿著加大碼BB衫出場，馬東石隨即笑着更正：「這是電腦後期加工，我沒有穿過BB衫，所以沒有機會跟他們玩自拍。」