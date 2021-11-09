相隔6年開棟篤笑騷 林盛斌化身教父傳遞正向思維

Bob以一身教父打扮拍宣傳照，將《教父》的經典對白「I am gonna make him an offer he can’t refuse.（我會提出一個他無法拒絕的提議）」改成「I am gonna make you a laughter you can’t refuse.（我會令你不能拒絕地發出笑聲）」。Bob的人生跟Godfather也相似，教父有三子一女又養貓，Bob有三女一子養了6隻貓，近幾年不論親友與事業伙伴遇問題時，也會向他求助。

Bob於2015年舉行過棟篤笑，時隔6年，已成為斜棟中年，他希望跟觀眾分享當中的苦與樂，更重要是如何苦中作樂，重提被網民改名「龜頭Bob」，他說：「其實上網你搜尋鷹鼻，會出現劉德華，搜尋龜頭，就會出Bob，咁都係一個成就呀，係咪都威先？」Bob以此為例，將負面想法扭到正面，盼今次棟篤笑𧨾大家笑之餘，也希望傳遞正向人生的態度。

娛樂組