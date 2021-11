相隔6年開棟篤笑騷 林盛斌化身教父傳遞正向思維

Bob以一身教父打扮拍宣傳照,將《教父》的經典對白「I am gonna make him an offer he can’t refuse.(我會提出一個他無法拒絕的提議)」改成「I am gonna make you a laughter you can’t refuse.(我會令你不能拒絕地發出笑聲)」。Bob的人生跟Godfather也相似,教父有三子一女又養貓,Bob有三女一子養了6隻貓,近幾年不論親友與事業伙伴遇問題時,也會向他求助。

Bob於2015年舉行過棟篤笑,時隔6年,已成為斜棟中年,他希望跟觀眾分享當中的苦與樂,更重要是如何苦中作樂,重提被網民改名「龜頭Bob」,他說:「其實上網你搜尋鷹鼻,會出現劉德華,搜尋龜頭,就會出Bob,咁都係一個成就呀,係咪都威先?」Bob以此為例,將負面想法扭到正面,盼今次棟篤笑𧨾大家笑之餘,也希望傳遞正向人生的態度。

娛樂組