開騷壓力爆煲生蛇棄穿三點式 盧覓雪談親友紛移民感觸落淚

記者：鍾一虹

雪雪暢談從娛樂記者轉戰幕前當藝人經歷，稱1980年代入行做娛樂記者，正值香港黃金盛世，與明星、名人、老闆打交道。甚至結識超級富豪，獲招待歎美食、坐名車，試過收過萬八元名牌手袋、大利市，曾擔心觸犯賄賂條例，但處世要圓滑，於是她收手袋後，也掏腰包回禮，大利市向報館申報後，足夠請同事食幾日下午茶。

因陳寶蓮跟君如鬧大交

當中提到在電視台認識吳君如，因緣分成深交朋友，君如曾邀她陪同去名店食鮑魚，抵消拍戲的辛勞。陳寶蓮自殺身亡，君如因不滿雜誌登出血淋淋照片，找雪雪展開電話激烈討論，印象難忘，她說：「兔死狐悲，君如質問人都死了，點解仲要八卦，要將血淋淋的相放大登？」

打邊爐想起移民親友

愛吃的雪雪談到打邊爐會勾起很多昔日與同事、朋友的美好回憶，想到近兩年好多親友移民，演藝界朋友杜汶澤、陶傑亦離開了香港，她感觸說：「不明白為何個個問我杜汶澤，應該去問田蕊妮嘛。計劃趕不上變化，都不知道他們在外淒不淒涼，何處安心、何處是家，當下擁有已足夠，我打邊爐會想起他們。」

講到有份報章停刊，市民排隊去買報紙告別，書報攤好似殯儀館讓大家鞠躬，雪雪說：「一個城市的轉變，有些人會去改變，改變不到的會選擇離開。留在香港的，記住，一家人一齊行，面對的無助感會減低，慶幸我留下來，還有大家在身邊。這個騷是我寫給香港的情書。」雪雪不禁難過落淚，以紙巾拭淚。

借「晴朗」祝福香港人

雪雪最後借主持電台節目《在晴朗的一天出發》向大家送祝福，稱節目名好長，象徵什麼日子都要再出發，但大眾習慣簡稱「晴朗」，發現香港人過去十幾年已明白，天氣變幻預計不到，但心中有晴朗，她說：「既然油不可加，叫晴朗得嘞啩，大家要晴朗、晴朗。」獲台下鼓掌。

生蛇無請假 如常開咪

雪雪完騷後受訪，稱事前驚得要死，原來開騷好開心和享受，現在正服用藥物控制生蛇情况，不會特別請假，因為回電台好開心，當充電。首次開棟篤笑騷的雪雪稱所有內容由她構思，是圍繞她的成長過程與香港起跌，尤其近年特別多感受，有不少人生體會，故提到朋友移民時才忍不住感觸落淚。

問到送手袋的人是誰？她說：「保持秘密，要保護當事人，對方不是賄賂我，是當我朋友。」雖然君如與她曾因陳寶蓮鬧得激烈，但沒有鬧翻，雪雪說：「頭場君如有來支持，有時她在家煮鮑魚，都有招待我去食，那次只是找我做窗口。」