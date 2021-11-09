15場紅館跨年騷已夠喉 張敬軒：再加場要加多條聲帶

軒仔今次擲7位數加大網站容量及建設網上訂票程式，讓歌迷會會員可提早買飛，但仍難杜絕「黃牛」。他表示發現有黃牛註冊做會員，買到飛即炒賣，「真的很難避，但今次攞飛會實名制，要親身來攞兼出示身分證，起碼知道是什麼人買了飛」。

謝安琪想攞唱作人獎

曾兩奪女歌手金獎的謝安琪性感現身，成為全場最性感女歌手，似為重奪「女金」造勢。她笑稱因知天氣凍，所以特意穿hot一點炒熱氣氛，事前有給老公張繼聰過目，「他對我這身打扮沒感覺，只叮囑我小心凍親喉嚨」。她表示自成立公司後身兼老闆和製作人，做音樂的過程很有滿足感，獎項已非重點。有指若奪唱作人獎便「大滿貫」，她說：「這又好像很叻，但我創作上還是BB階段，要回家想想。」

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