【開箱】《芬馳的旅程》 湯漢斯人狗情深 未來版《劫後重生》

製造機械人照顧愛犬

湯漢斯繼去年的《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）後，受疫情影響，《芬馳的旅程》成為他另一在Apple TV+首播的新片。《芬》片2017年宣布開拍，2019年2月在新墨西哥州開鏡，3個月拍竣，原定去年10月上映，數度改期，未知是否《雷》片成績尚算不俗，所以最終選擇落戶Apple TV+。

故事講述受太陽耀斑影響，破壞了臭氧層，地球很多地方沙漠化變得不宜居住，日間氣溫高達攝氏70度。湯漢斯飾演的Finch，成為密蘇里州聖路易斯市唯一倖存者；災難發生前，他任職科技公司機械工程師，研發了機械人Duey幫助日常起居，還有愛犬Goodyear作伴。Finch每天的生活就是穿著防曬保護衣跟Duey外出找尋食物，再返回本來屬於公司一部分的地下實驗室，跟Goodyear相聚。不過Finch身患絕症，為免死後Goodyear無法受照顧和保護，遂製作出智能機械人Jeff代替他的地位。其間預測到未來40天會迎來暴風無法出外，Finch決定帶同Goodyear、Jeff和Duey，乘坐旅行車往西行，以仍未成為荒漠的三藩市為目的地。

此片由拍過電影《獵捕者》的《權力遊戲》米格沙普切尼（Miguel Sapochnik）執導，《訪‧嚇》、《廣告牌殺人事件》美國男星卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）透過動態捕捉技術及獻聲扮演Jeff；他以前在戲中多屬綠葉，但今年7月憑新片《Nitram》的冷血兇徒角色在康城影展稱帝。卡立片中以聲音演繹機械人到逐漸貼近人類的過程，由平板腔調慢慢進化到帶有感情，演來層次分明，此子表現值得留意。

人工智能學習做人

《芬馳的旅程》在爛番茄評論網站的評價好壞參半，讚的是給湯漢斯演出，彈的認為同類電影已拍過很多次，Jeff的造型讓人想起《太空奇兵·威E》；《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）在《魔間傳奇》同樣帶着愛犬在廢墟般的紐約孤獨潛行。確實，《芬》片沒什麼高潮起伏，劇情鋪排也在意料之內。講述世界末日人性盡失，Finch對人類失去信心，可矛盾之處，為了愛犬，他着急要培養Jeff成「人」，才能取得Goodyear的信任。

為何Finch對Goodyear如此着緊，必須要製造機械人照顧牠？但他忘記了信任，有時不在乎朝夕，即使Jeff強記百科全書也沒用。地球受災後沒多久，Finch經歷文明崩壞，就在惱恨自己沒適時挺身而出顯得懦弱不堪之際，發現了還是BB的Goodyear，自覺要拯救周遭唯一生命，即使末日將臨，也希望這血肉之軀好好活着。

至於Jeff則是從「誕生」一刻開始學習人類文明，以及百科全書沒有言明的人類情感。電影結尾，Finch沒能到三藩市，Jeff和Goodyear把他葬在金門橋旁邊，一如那張Finch帶在身邊的明信片。Finch的畫外音響起說：「你已經可以跟我說出金門橋上有多少顆鉚釘，用了多長的懸索，橋有多高；但是只有當你站在上面，看到它的完美，聽到懸索在風中唱歌，這是一種體驗，是一種人類的體驗。」然後配樂響起Finch開場時在哼的Don Mclean名曲《American Pie》。

片中湯漢斯有機械人和狗狗相伴，依然渴望重返文明，想起40年前的的舊片《天地一孤雛》（The Earthling），《奇謀妙計劫金磚》彼得哥連臣（Peter Collinson）執導，男主角威廉荷頓（William Holden）1981年臨終前一年上映，還有當時很紅的童星、《赤子情》力奇施羅德（Ricky Schroder）主演。講述力奇與父母到澳洲荒野旅行，中途發生意外，旅行車直墮深淵，約10歲的他頓成孤兒。本來打算到兒時深山居所等死的絕症患者威廉荷頓目睹意外，遂在僅餘時間訓練這小男孩辨別方向和找尋食物等求生技能。結尾力奇埋葬威廉荷頓後，孤身一人踏上重返文明之路，響起很抒情的主題曲《Halfway Home》。跟《芬馳的旅程》一樣，家的主旨，不論滿目珍禽異獸的荒野，還是仍在學習做人的人工智能，彷彿都是荷李活片最重視的命題。