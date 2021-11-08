李政宰李秉憲拉隊 《魷魚》團隊亮相敬史匹堡晚宴

《魷魚遊戲》近日獲邀到美國展開宣傳之旅，率先抵達當地的李政宰，先跟Netflix高層會面，前日再聯同朴海秀、鄭浩妍、李秉憲及黃東赫等拍檔，出席LACMA藝術及電影晚宴。劇中扮演「脫北者」姜曉的鄭浩妍，模特兒出身，在場內成為「集郵」對象，曾演出Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》的奧卡菲娜（Awkwafina），就在社交媒體Instagram限時動態公開與鄭浩妍的合照，還自爆見到對方十分興奮。

除了《魷魚遊戲》劇組外，《The King：永遠的君主》李敏鎬早前接拍了Apple TV+美劇《Pachinko》，亦應邀亮相，而且在場外被粉絲包圍，他心情大靚，與粉絲揮手示好，展現親民一面。另外，《屍殺半島》姜棟元、《5時恭候的證人》鄭雨盛等韓星亦有出席晚宴。

LACMA藝術及電影晚宴已是第10年舉行，除了向畫家Amy Sherald和Kehinde Wiley致敬外，另一大會表揚人物則是金像導演史匹堡，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）擔任晚宴主持，吸引大批紅星及名人出席，包括Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、美國女歌手Miley Cyrus、Billie Eilish、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、《黑魔后》艾莉芬寧（Elle Fanning）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、《永恆族》莎瑪希恩（Salma Hayek）、Justin Bieber太太Hailey、里安納度狄卡奧女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）、《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）及準新娘Paris Hilton等。