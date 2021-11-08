紅館騷加開5場 免受黃牛之苦 張敬軒擲7位數助歌迷訂票

軒仔今次慶祝20周年演唱會，門票尚未開售，已有黃牛黨在網上討論區提早兜售，每張飛炒至5000至8000元。軒仔擔心歌迷在賣飛當日上網不夠人爭，豪擲7位數字加大網站人流容量，以及建設網上訂票程式，讓歌迷會會員可提早於11月8日下午3時進入歌迷會網站優先訂購門票。

親自監督網絡系統測試

軒仔又通宵在社交網留言向歌迷派定心丸，表示已親自到過工程公司測試網絡系統，監察歌迷會網站運作情况，希望可以令歌迷在公平及舒服的情况下訂票，並會第一時間助歌迷解決問題。不少歌迷留言叮囑他開騷前要照顧好身體。

今次演唱會共開15場，打破軒仔個人演唱會場數紀錄，他感開心但有壓力，並說：「壓力是因為不想入場觀眾失望，20周年不容易，我想大家開開心心入場，帶住滿足的心情離開，留下美好回憶。大家放心，我會照顧好自己身體，期待屆時見到大家。」

娛樂組