Uncle Ray榮休騷 兩巨肺助陣 肥媽襟撈放笑彈 杜麗莎自爆肥20磅

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

演唱會由陳潔靈唱出《千個太陽》揭開序幕，她表示台前幕後排除萬難，目的是向「音樂巨人」Uncle Ray致敬；之後與倫永亮合唱英文歌《The Way We Were》。

Joe Junior唱出《Here's A Heart》和《Delilah》，他說：「兩首歌都是Uncle Ray叫我唱，他和我父親好熟，睇住我在香港樂壇出道，經常相約飲茶傾偈。」Uncle Ray搞笑問：「Where？」Joe Junior笑答在九龍某處，他自爆常迷路，要太太帶路。

露雲娜哽咽感激Uncle Ray

露雲娜出場時，Uncle Ray向他口中的「Sweet little darling」送飛吻。露雲娜自爆5歲認識Uncle Ray，哽咽說︰「我那時參加歌唱比賽贏冠軍，是Uncle Ray抱我上台拎獎。Uncle Ray現在抱不起我了。他很惜我，成日叫我『Sweet little darling』。我開心的時刻，他都在我身邊，我得獎及20幾歲結婚時，他都有來觀禮，希望他身體健康。」

黃凱芹回憶讀大學時在電台做兼職，跟隔籬房的Uncle Ray打對台，並說︰「我每次搵唱片都不夠Uncle Ray快，他是全港最犀利的DJ，我當時對自己說也要成為一流DJ。」區瑞強稱中學時晚晚聽Uncle Ray的節目，聽歌學英文，陪伴他50多年。他說︰「Uncle Ray是最資深的DJ，我是第二資深，加埋120年。幾驚Uncle Ray喺120歲才辦榮休演唱會，我驚我到時捱唔住。」

蘇永康自認最年輕

蘇永康唱《那誰》後問︰「每年都做一次生日派對好唔好？」台下Uncle Ray答「好」。他笑稱是全晚最年輕的表演嘉賓，見到每名前輩時也90度鞠躬，感謝他們對樂壇的貢獻，並說︰「父親說男人要有Uncle Ray的靚聲才有型。」

Uncle Ray以「巨肺」介紹肥媽及杜麗莎，二人演出帶動全場氣氛，掀起高潮。肥媽搞笑問觀眾其身材好不好，自誇「應有的有，應無的都有」，令全場大笑。肥媽稱Uncle Ray全名叫Ray Cordeiro，她叫Maria Cordero，因此都好襟撈。她說︰「大家以為我只識煮飯，其實我識唱歌，以後煮和唱，有排撈。」

Uncle Ray上台與眾星合唱

杜麗莎由加拿大回港演出，出場時，Uncle Ray在台下大叫︰「歡迎甜心回港。」杜麗莎唱出多首英文歌，久未踏舞台的她說︰「好感動，太耐沒在台上唱歌，很開心。很神奇，你（Uncle Ray）還很精神，很英俊，好感恩。過去兩年，我在加拿大，在老公服侍下胖了20磅，但ok，今（前）晚可以將所有廢氣統統唱出來，唱歌又不可以吃多。」

杜麗莎透露6歲已認識Uncle Ray，感嘆時間過得很快，感謝Uncle Ray播的音樂陪伴大家成長，稱Uncle Ray雖然已退休，但他帶來的音樂永遠在大家心中。完場前，Uncle Ray拿着拐杖，在工作人員攙扶下上台，與眾星大合唱，並向入場觀眾致謝。