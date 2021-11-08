被指扮婚變製造話題 王浩信避談：講了好多年

朱晨麗台慶表演跳舞

悉心打扮的朱晨麗瘦了，她表示愛上瑜伽運動，加上正忙拍電影，應付槍戰戲考演技和體力，但覺得好好玩，「以前拍劇經常揸槍，今次要扮中槍傷者」。她透露台慶會與40名女藝員表演跳舞，日前因頭暈缺席綵排，只好翻看排舞片段追進度，「表演的舞步幾難，而且好快，希望不會在台慶騷上出現失誤」。

叻哥貼士贈港姐梁凱晴

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳第一次入馬場見識，心情興奮，準備下注測試運氣。宋宛穎說：「我帶100元來，想測試有冇賭博運。」梁凱晴稱在場內碰見陳百祥（叻哥），對方畀貼士，可惜因工作錯過落注贏錢機會，「蝕了，我準備了500元來玩，但不太識」。邵初聞叻哥對賽馬有研究，笑言要再向他攞賽馬貼士。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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