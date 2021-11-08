為調動《勁歌》致歉 王祖藍稱無綫股票抵買

《勁歌金曲》主持有否投訴？祖藍感謝幾名主持好幫忙，其中郭偉亮一直有畀意見，希望精益求精。祖藍稱無綫去年被鬧節目「日日煮飯」，擔心明年可能被指「日日聽歌」，因有不少音樂節目如《聲夢Junior》、《聲夢傳奇》第2季、《聲生不息》等，籌款騷亦有歌手參與，只想表達做好音樂的決心不變。提到《勁歌》監製認為節目疑因「娛樂性不足」被抽調，祖藍否認，「做音樂就是做音樂，想用不同節目區分介紹新人、新歌或經典歌」。

無綫股價見新低成股民話題，祖藍說：「抵買，是入貨好時機。」他稱公司廣告有增長，又迎接電商商機，對疫情緩和通關也有信心。

自爆「分居」 讚大女可愛

久未露面的李亞男與丈夫王祖藍參加《思家大戰》，祖藍說她在化妝間跟幕後同事談個不停，差點將身家財產都揭露出來。亞男笑言么女出世後有一年沒出席公開場合，祖藍否認收埋老婆，笑言一直想推亞男落火坑，自己食軟飯。亞男稱3歲大女幾生性，聽到父母外出賺錢買東西好配合，讓她和祖藍甩身。祖藍多謝外父外母幫手湊女，又讚大女可愛是前世情人，「我轉做管理層變白領爸爸，收工已是凌晨，為可以見大女，我現在做廳長，大女早上返學前做人肉鬧鐘叫醒我，但可憐老婆獨守空房」。亞男稱祖藍貼心為免嘈醒她，「我們現在分居，一個廳一個房」。

記者：鍾一虹