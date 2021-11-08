結婚1周年 補擺喜酒 何雁詩否認懷孕 造人卸責鄭俊弘

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄭俊弘與何雁詩去年結婚，昨日（11月7日）是他們結婚1周年，於酒店補擺婚宴，廣邀親友分享喜悅，兄弟及姊妹團包括蔡思貝、賴慰玲、吳嘉禧、羅天宇、張頴康、張子丰等。

一對新人昨午於婚宴前會見傳媒，何雁詩穿著性感婚紗，與鄭俊弘甜蜜咀嘴。他們表示疫情下已改期四五次，婚宴終可成事，非常感恩。結婚1周年，鄭俊弘感到他們關係比從前甜蜜和親密。何雁詩說︰「大家默契好了，可能大家也有個長遠的未來去配合及磨合，更加相親相愛。」

陳瀅隔離中 未能到賀

他們透露胡鴻鈞、吳業坤、譚嘉儀等朋友會上台獻唱，也有點唱環節。何雁詩最想見林盛斌（Bob）上台唱歌，相信會很精彩。對於有傳她有喜，雙喜臨門，何雁詩否認稱之前因為隔離，所以胖了，已開始減肥。她稱會計劃有小朋友，但暫時先慶祝結婚1周年。何時實行造人大計？何雁詩望着鄭俊弘笑言，「睇他表現，將責任推落他身上。」鄭俊弘聞言說：「那我要先做身體檢查。」兩人之後認真表示對生育一事隨緣。

羅天宇開心今次終於可以加入姊妹團，體會到做姊妹有很多事要處理。蔡思貝說經過何雁詩的婚禮及婚宴後，她學到很多，可以做婚禮統籌師。會否嫌麻煩怕結婚？她說：「不麻煩。」提到胡鴻鈞會上台唱歌，她會否一同合唱？她說：「不會，我伴舞！」她提到陳瀅因返港正在隔離，未能做姊妹，正懷第3胎的陳嘉寶只做賓客。

蔡思貝聲言伴舞 胡鴻鈞喊驚

昨晚到賀賓客眾多，包括胡鴻鈞、薛家燕、陳展鵬與單文柔、陳煒、陳嘉寶與老公黃頌祈、方力申、吳業坤、江若琳與丈夫蕭唯展、樂易玲、譚俊彥、何哲圖和太太余詠珊等。胡鴻鈞笑言入行以來第一次在婚宴上唱歌不收錢，因跟一對新人的交情，但已講明下次結婚不要請他。他跟何雁詩認識10年，看着她與鄭俊弘經歷好多，有個圓滿結局，希望他們下一步快些生小朋水做爸爸媽媽。

談到蔡思貝說幫他伴舞，他聞言驚訝說：「如果係咁我要問何雁詩收錢，安撫我心靈上受驚嚇。我不是抗拒她，是抗拒沒有預知的情况，不用給我驚喜。」他不怕蔡思貝嬲，知是講笑，不會這麼小器。

懷孕9個月的陳嘉寶透露預產期12月底，BB性別稍後有儀式公布。她讚何雁詩結婚後變得好細心，但不會催對方快些有BB，應該先享受二人世界。

余詠珊不想講無綫節目不好

余詠珊離開無綫後，近日與香港開電視合作籌辦選秀節目。她表示與何哲圖各自成立製作公司，她希望做好製作，做對得起自己及對得起人的節目。是否覺得現在無綫的節目不好？她說：「我不想咁講，今時今日香港大家都要做好些，如果3間電視台做得好是觀眾得益。」何哲圖透露選秀節目想尋找新面孔，發掘才華。談到有傳無綫捧《聲夢》學員，菊梓喬及谷婭溦被忽略？他們相信無綫不會，但娛樂圈需要新血，免青黃不接。

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