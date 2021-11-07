【開箱】《女醫神Doctor X 》第7季 米倉涼子絕不失敗

收視高開 暫列今季冠軍

《女醫神Doctor X》2012年首度推出，故事圍繞自由身的外科女醫生大門未知子（米倉涼子飾），游走世界各地不同醫院，以超強手術能力，作為最強武器。她嚴守工作時間，拒絕醫生聚餐等無謂應酬，也不理會醫院內部權力鬥爭。大門未知子的名言是「絕對不會失敗」，即使成為不少醫生的眼中釘，仍能在權力鬥爭激烈的「東帝大學醫院」生存。《女醫神Doctor X》首季最高收視24.4%，近幾季被指內容無新意，吸引力大減；但第7季10月14日首播，收視仍有19%，至今播出4集，平均收視16.8%，冠絕今季日劇，可見仍有一定捧場客。

第7季講述全球遭遇百年一遇的新冠肺炎疫情，醫療系統面臨崩潰。日本東帝大學醫院基於疫情，由以往外科為主，變成內科優先，不緊急的外科手術全部延期，醫生也分成外科與內科兩派，掀起權力鬥爭。上季飾演東帝大學醫院院長的蛭間重勝（西田敏行飾），今季降職到外科分院院長，內科主管蜂須賀隆太郎（野村萬齋飾）兼任代理院長。

醫療體系在疫情下出現變化，以往外科為主，變成內科主導。其中蜂須賀隆太郎率領的內科醫生，不時戴着面罩及手套防疫，還開口埋口「保持距離」及「小心飛沫」，反映疫情下醫生的「日常」。即使外科地位降低，大門未知子依然沒有動搖，繼續拒玩「政治」，專注手術，更突顯她仁心仁術。

今季權力鬥爭的核心是蜂須賀隆太郎，希望爭奪東帝大學醫院院長之位，不惜拉攏大門未知子，還從美國邀請腦外科權威有興梠廣（要潤飾）回流日本當其左右手。野心勃勃的公關室長三國蝶子（杉田薰飾），借助與厚生勞動省事務次官的感情，提升自己在醫院的地位，三國蝶子跟蜂須賀隆太郎是敵是友，仍是未知數。被降職至外科分院院長的蛭間重勝，為了重奪院長之位，唯有借助讓他又愛又恨的大門未知子。

以疫情為主題

新一季雖有疫情做主題，似有新路向，但仍充斥大量熟口熟面場面，如大門未知子每次做手術都會瞪大雙眼；穿迷你裙配高跟鞋大騷長腿，跟現實中醫生造型相差甚遠；喜歡浸浴的她，每集都會出現一幕「四腳朝天」的浴室戲，還有招牌台詞「我絕對不會失敗」等。為滿足擁躉，這些場面不斷重複，真的不知道要愛還是恨。

此外，一如既往安排強勁陣容客串，刺激收視，首4集就有《摘星廚神》富永愛及《大豆田永久子與三個前夫》岡田將生，分別扮演參議員一橋由華及外科醫生一木螢。前者邀請大門未知子出席派對，想她為自己的膽石手術操刀。大門未知子看過一橋由華病歷後，發現病情並不單純。此時一橋由華在派對上因急性膽囊炎倒下，送往東帝大學醫院，大門未知子打算為她進行緊急手術。同時大門未知子發現曾在非洲工作的一木螢，出現拉沙熱傳染病病徵，她冒着被感染風險，為對方施手術。

米倉涼子是《女醫神Doctor X》的靈魂人物，今季表現未見突破，但演出熟練，與內田有紀、西田敏行、遠藤憲一、勝村政信及岸部一德等亦默契十足，火花不斷。比起醫療場面，米倉與他們的對手戲，似乎更有睇頭。今季加入不少年輕演員，如實習醫生蟻原涼平（一之瀨颯飾）、虻川里莎（宮本茉由飾）及矢島源五郎（上川周作飾），但戲分少得可憐，完全沒有發揮機會。至於由上季開始扮演護士的今田美櫻，今季如布景板，每集只有一兩個無關痛癢的鏡頭，且看後段會否出現變化。