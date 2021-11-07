《永恆族》優先場收7410萬勝《尚氣》

《永恆族》在美國上映優先場，收950萬美元，力壓880萬美元的《尚氣與十環幫傳奇》，僅次於《黑寡婦》及《毒魔：血戰大屠殺》，成為2021年優先場最高票房季軍；雖然不少針對LGBTQ的影迷給予此片很低評分，導致《永恆族》在影評網站爛番茄成為Marvel電影宇宙（MCU）歷來最低評分作品，但業內人士估計，此片首周末可收7500萬美元或以上。

安祖蓮娜為迪士尼拒刪片而驕傲

《永恆族》講述創造宇宙萬物的天神族，派遣手下永恆族到地球執行滅世任務，後者憐憫世人，不忍濫殺無辜，在忠誠和良知的掙扎後，決定違抗天命，從此與神為敵。集合《黑魔后》安祖蓮娜祖莉、《剋‧寡婦》男星拜仁亨利（Brian Tyree Henry）、《保鑣救殺手2》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）、《權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）、《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）及《屍殺列車》韓星馬東石等主演。據報由於拜仁亨利扮演的「法斯托斯」，與夏斯施利文（Haaz Sleiman）的角色有同志之吻，迪士尼又拒絕刪剪有關鏡頭，遭沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾等中東國家禁映，加上內地亦上映無期，連失多個市場，未知會否影響此片票房。

不過，安祖蓮娜祖莉日前接受澳洲傳媒訪問時，對於迪士尼拒絕為審查制度「跪低」表示「驕傲」，同時也為沒法看到《永恆族》的觀眾「感到難過」，並稱不明白現今世上還有人看不到拜仁亨利扮演的「法斯托斯」一家美麗的關係和愛，「如果有人對此感憤怒、受威脅、不贊成或不欣賞，那就是他的無知」。

趙婷早屬意Harry Styles演厄洛斯

另一方面，《永恆族》導演趙婷表示自從看過《鄧寇克大行動》，已覺得英國男歌手Harry Styles很有趣，會面後更發現他很適合扮演魁隆的弟弟厄洛斯，所以當向Marvel創作主腦奇雲費治（Kevin Feige）提議獲首肯後，就促成Harry Styles今次在《永》片的彩蛋露面。