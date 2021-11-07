廖慧儀否認求無綫解約 復出想拍劇

陳曉華綵排時表現不錯，蘇韻姿卻有甩舞情况。陳曉華自認跳舞資質低，故提早一日狂操舞步。她說回到排舞室，勾起選港姐時的傷心事：「當時知道要練跳4首歌，回家驚到爆喊，幸好現在跳舞有進步。」

陳曉華：無聯絡舊愛狄以達

問陳曉華有否請前男友狄以達教舞？她笑言沒有，最近無聯絡，但友情仍在。蘇韻姿綵排兩小時未熟習舞步，相信借助音樂帶動會加快進步。她表示開心跟大班靚女共舞，因平時開工無機會見那麼多靚女。即是《愛‧回家之開心速遞》女演員不夠靚？她補鑊說：「我已當《愛‧回家》演員是屋企人，我喜歡欣賞新認識靚女的身材，但不可用這種目光望屋企人。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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