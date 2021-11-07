第三度情侶檔合作拍ViuTV新劇 劉俊謙蔡思韵日對夜對不會悶

劉俊謙與蔡思韵第三度情侶檔合作，他們說日後會否再合作視乎角色及劇本，不排除再有合作機會。蔡思韵首次拍長劇，劉俊謙有教她如何適應密集式長時間拍攝，他說跟女友一齊開工十分開心。

劉俊謙只記開心事

日對夜對可會嫌悶？劉俊謙說：「不會！開工時大家是演員身分，有些戲分要互相提點和幫助，沒有鬧交，因為我們性格都比較soft，沒什麼觸發點鬧交。」可記得拍拖以來最不開心的事？劉俊謙冧女友說：「我只記得最開心就是拍《940920》，不開心的不會記。」

吳海昕兼顧兩劇吃不消

吳海昕表示相隔兩年再到同一場景拍攝，今次再遇劇中演員，但所有角色設定完全不同，感覺很新鮮。可有信心成績超越上一輯？她說：「平常心，上次很大壓力，今次我放鬆去演，加上角色已入血，一埋位便投入角色。」她同時兼顧拍另一部劇《i.SWIM》，因角色性格很不同，坦言有點吃不消。她表示落水戲一早拍好，所以不怕天氣轉涼。劇中演Jeffrey（魏浚笙）及MIRROR成員Edan（呂爵安）班主任的她，經常看到兩人騷肌，覺得誰最弗？她說：「都會成日見到，但我都好多對白，不是只享眼福，不過個個都笑我最弗，話我操得最大隻。」

余子明讚ViuTV不用等埋位

余子明去年告別效力逾40年的無綫，今次以部頭形式參演ViuTV劇，他表示拍得不辛苦且好輕鬆，還大讚「very good」。他稱相比在無綫拍劇感覺大不同：「無綫最唔好就係要等，呢樣真係好攞命，我在無綫拍了咁多年，起碼等了一半時間，不會跳拍，所以就麻煩啲。ViuTV這間公司演員好和諧，大家都互相尊重，好客氣，還不用我等很久，通告幾點來就幾點拍。」他坦言不續約無綫因已78歲，年紀大了，晚晚捱夜頂不順，記性亦差了，經常被太太投訴無記性，故兒子勸他不要簽約。

記者：林祖傑