《魷魚遊戲》促進韓劇進軍國際 Netflix翻拍《愛的迫降》

據韓國傳媒報道，CJ E&M前日在業績報告會議上透露，旗下製作公司Studio Dragon前年推出韓劇《愛的迫降》，將會翻拍成美劇，現正與Netflix就簽訂合作協議，展開最後階段磋商。《愛的迫降》由韓國有線頻道tvN播出，同時在Netflix上架，請來「情侶檔」玄彬與孫藝珍合演，講述韓國富家女玩滑翔傘遇上意外，意外降落到朝鮮境內，邂逅當地軍官的愛情故事。劇集播出大受歡迎，最高收視錄得21.7%。

《W：兩個世界》改拍美劇

美版《愛的迫降》的導演及主角名單尚未落實，但翻拍消息一出，迅即成為網絡熱話。有粉絲表示期待，亦有網民不看好，擔心美版不及原裝細膩感人。

CJ E&M同時公布為Netflix製作5齣原創韓劇，亦會跟其他影視串流平台包括Apple TV+及Disney+等商討合作事宜，預計明年將會炮製多達30齣新劇。事實上，CJ E&M已非首次把韓劇翻拍成美版，去年公布與荷李活製作公司Skydance Media合作改編《德魯納酒店》，由《碳變》Alison Schapker擔任編劇兼監製。

另一方面，韓劇《W：兩個世界》最近亦落實翻拍美版。據外媒報道，美國電視頻道CW現正籌拍新版《W：兩個世界》，劇本由《抱抱我的初戀》Jen Braeden及《Siren》Heather Thomason改編。

《新聞記者》預告曝光

提起Netflix，昨日宣布開拍原創韓劇《獵犬們》，改編自同名網絡漫畫，由《The King：永遠的君主》禹棹煥與《海岸村Cha～Cha～Cha》李相二合演，早前有傳《回到18歲》李到晛及《雲畫的月光》郭東延擔綱，如今變成禹棹煥明年1月退伍後首齣回歸幕前之作。

另外，由《女醫神Doctor X》米倉涼子主演Netflix原創日劇《新聞記者》，落實明年1月13日上架，昨日發放首條預告片，同時公布其他演員名單，包括《戀愛要夠Deep》綾野剛、《打扮的戀愛是有理由的》橫濱流星等，陣容強勁。提起《女醫神》第7季，前晚播出第4集，收視率跌至15.2%，較上集少了1.4個百分點，成為今季新低位。

文：蘇珮欣