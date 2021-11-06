《梅艷芳》重現張國榮出殯場面 劉俊謙助王丹妮入戲 請纓瞓棺木

首部紅館實地拍攝港片

電影《梅艷芳》中有兩場重要場面，分別是張國榮出殯及梅艷芳紅館告別演唱會，導演梁樂民在製作特輯中表示團隊和各部門要克服重重困難，包括爭取紅館檔期入場拍攝，經過各部門申請和批核，《梅艷芳》成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。

穿婚妙道別觸動人心

拍攝梅艷芳離世前45天舉行的最後一場告別演唱會，導演和團隊用心良苦，透露王丹妮在台上演繹梅姐《夕陽之歌》的配樂，並非播放DVD，而是特地買了這首歌的原聲重新編曲，由60支喇叭播出來；王丹妮為這場演出下了不少苦功，她穿上模仿當年梅姐所穿的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別，場面觸動人心。她事後說：「一穿上這襲婚紗，化完妝和整完頭後，突然間沒有了『驚』的感覺；因為我相信導演、相信自己所做的、相信舞台、相信團隊！」片中飾演梅愛芳的廖子妤早兩個月已完成戲分，她專程到現場探班，見證王丹妮演出這場重頭戲時被感動落淚，她說：「當『妹妹』開口唱時，我就覺得我可以代Ann姐（梅愛芳）看到這一幕。」

全港臨時演員扮歌迷途人

團隊拍張國榮（哥哥）出殯的大場面，同樣困難重重。梁樂民表示大部分根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要周日，在早上9時前要完成，以免影響殯儀館的正常運作。拍攝環境是兩條交通要道，當天凌晨兩三時，各部門便要出動準備，包括動用幾乎全港的臨時演員扮演歌迷、途人，要多次排練，但綵排和拍攝期間遇上大雨，未能用航拍。幸得拍攝指導潘耀明出動7名攝影師和7部攝影機，在惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉，感謝各部門單位的努力和付出。

劉俊謙王丹妮相擁落淚

令導演讚嘆是飾演張國榮的劉俊謙，本來不用出現在王丹妮向哥哥棺木告別的一幕，但劉俊謙為幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中，讓王丹妮進入狀態。劉俊謙拍完後忍不住落淚，與王丹妮相擁。王丹妮說梅姐與哥哥的友情令她好感動。梁樂民在製作特輯中有感而發說：「其實阿梅和哥哥確實走得太早，如果他們仍在，唱多啲歌給我們聽、拍多套戲給我們看就好喇！」

娛樂組

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