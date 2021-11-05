韓國業界選《魷魚遊戲》最佳網劇 李政宰膺年度演員 鄭浩妍同上榜

文：蘇珮欣

韓媒Joy News 24最近邀請200名演藝界幕後人士，包括娛樂事務所經理人、電視劇製作人及資深傳媒人等，投票選出年度最佳演員、電視劇及串流平台作品。出道28年、曾演韓片《盜賊門》、《復國者聯盟》及《與神同行》的48歲男星李政宰，憑Netflix劇集《魷魚遊戲》獨得53票，榮登年度最佳演員榜首，力壓排第2及3名的《農情家園》金像女配角尹汝貞，以及《D.P逃兵追緝令》具教煥。

早前爆出桃色醜聞的《海岸村Cha～Cha～Cha》男星金宣虎，個人奪得17票排第4位，看來「洗白」工程奏效，獲業內人士踴躍支持。值得一提的是，《魷魚遊戲》女星鄭浩妍以9票排第5名，同劇拍檔吳永壽與李秉憲各得3票，跟《Law School》金明民、《絕路狂逃》金允錫、《怪物》申河均、《模範的士》李帝勳、《人間失格》柳俊烈及《D.P逃兵追緝令》趙賢哲並列第9位。其他上榜藝人包括第6位的《The Penthouse》金素妍，《機智醫生生活》趙正錫與《黑道律師文森佐》宋仲基同樣排第7。

李政宰受訪時表示，有幸獲得業界認同，坦言對《魷魚遊戲》熱爆全球，至今仍覺不可思議，但作品得到好評，仍是感到高興。被問到最近開設社交媒體Instagram帳戶，李政宰希望藉此拉近與粉絲的距離，亦期望以《魷魚遊戲》為契機，讓全球觀眾更關注韓國影視作品。

最佳電視劇《機智醫生2》

《魷魚遊戲》以120票大比數當選年度最佳串流平台劇集，亞軍是另一Netflix原創韓劇《D.P逃兵追緝令》，韓國TVing戀愛真人騷《換乘戀愛》則排第3位。

據外國傳媒報道，《魷魚遊戲》符合提名艾美獎等國際獎項的資格，可惜最佳導演、演員等個人獎項，由於他們並非美國工會成員而無緣參賽。另一方面，「魷魚遊戲」亦入選日本年度流行語最後30強。

至於年度最佳電視劇，冠軍是獲得35票的《機智醫生生活2》，《海岸村Cha～Cha～Cha》及《黑道律師文森佐》分別以27票和22票成為第2和3名。值得留意的是，三甲位置皆是有線頻道tvN出品，劇集質素得到公認。