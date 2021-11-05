群星獻唱賀寶麗金50周年 金句王黎明爆趣事 周慧敏珍惜演出機會

黎明打頭陣唱出《今夜你會不會來》粵語版，接着再獻唱《相逢在雨中》及《願你今夜別離去》，反應熱烈。黎明回憶以前在寶麗金的趣事，發揮金句王本色說：「有一次跟公司歌手做義演，發覺為什麼一眾高層會與歌手們同坐一班飛機，如果發生意外的話公司很難運作，下次應該分開坐不同飛機。」

黎瑞恩18唱到48歲

陳慧嫻與黃凱芹合唱《流離所愛》後，再唱《跳舞街》，炒熱全場氣氛。她跟觀眾說：「大家好嗎？很久不見。覺得我有什麼不同嗎？」陳慧嫻笑稱其他歌手已分享很多故事，決定專心送好歌給大家。黎瑞恩唱出《一人有一個夢想》、《發誓》等歌曲，她興奮說：「很榮幸在18歲時加入寶麗金，到現在48歲還有機會為大家繼續唱歌。」

緊接周慧敏出場唱出《自作多情》、《沒有人傻得像我》等歌曲，她說：「希望氣氛熱鬧祝賀寶麗金50周年，所以今（前）晚載歌載舞，每表演一次就少一次機會，珍惜每次表演機會。」李克勤壓軸出場與周慧敏合唱《萬千寵愛在一身》，被周慧敏尊稱為克勤老師。

娛樂組