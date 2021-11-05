導演梁樂民感激團隊成就《梅艷芳》 林家棟念梅姐愛聽笑話

細訴與梅姐緣分

家棟稱與梅姐很有緣，其第一齣擔正演出的電視劇《大鬧廣昌隆》主題曲，是梅姐主唱，其後他轉往電影發展，第一部戲《愛君如夢》就跟梅姐合作，他說：「在拍攝現場，梅姐經常叫我講笑話『家棟，講啲笑話嚟聽下』。」之後又在梅姐搞的《1：99演唱會》和張達明擔任司儀。家棟說：「梅姐做事的態度和待人接物，開工永遠都是1加1（梅姐加助手），不是成隊兵，很值得後輩借鑑。（拍攝時有否心酸？）當然有，睇到王丹尼在錄音室錄音那幕，她真的好似梅姐，帶給大家一份回憶，這份回憶鼓勵大家，繼續努力。」

音樂總監趙增熹功不可沒

導演梁樂民稱王丹妮現在出來似梅姐，都是音樂總監趙增熹和剪輯團隊的功勞。他說：「決定用王丹妮後，都擔心應如何執行，才令大家覺王丹妮似梅姐？趙增熹說只要我們訓練王丹妮開聲，令觀眾有一秒鐘誤會她是梅艷芳，我們就成功了。這是個非常有智慧的提議，不單止聲音，還有影像，剪輯團隊大膽將正片和王丹妮比對，因為他們發覺王丹妮有很多角度，一轉身的鏡頭好似梅姐，令大家有很多感受和回憶。」

談到梅艷芳的歌曲和電影版權是否很貴？梁樂民說：「團隊永遠遮掩價錢，但每次都問我『導演你係咪真係要這個片段和這首歌？』問多兩次，我就知應該是很貴，但很多人聽到是拍梅姐，都好肯幫忙。」他透露電影是由4小時剪到現在上映的兩小時，大部分鏡頭都保留，只不過濃縮處理，老闆江志強很好，說有個導演剪輯版，至於再上戲院還是出DVD，就待他剪好再算。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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