兒子出大牙發燒一星期 鄭嘉穎讚陳凱琳200分媽咪

鄭嘉穎與周家怡不肯透露劇中與鍾嘉欣、馬國明的感情線能否開花結果，嘉穎只說與鍾嘉欣感情不太順利，對方請他吃檸檬，還笑說：「檸檬大過月亮。」周家怡稱與馬國明的吻戲已是最激。嘉穎認為這個程度已足夠，因電視劇有很多小朋友睇，不需要那麼高要求。他的兒子有否追看？他說：「沒有，他們年紀太細，大仔才兩歲多，最近發燒一星期，沒感冒和咳嗽，初時查不出原因，後來才知因為出大牙，牙肉腫到沒心情進食，我和太太（陳凱琳）好擔心，太太緊張過我。明白媽咪真的很偉大，她是200分媽咪。所以囝囝將來一定要孝順媽咪，不孝順我不緊要。」

何依婷無想過攞獎

何依婷被讚演技大躍進，她開心不已，認為做演員是要進步。是否想攞「飛躍進步女藝員」獎？她說：「不想太多，有獎與否都要進步和繼續做下去。（是否多了演出機會？）新劇《法言人》是在《星》劇播出前接拍，很開心嘗試不同角色，今次演秘書，很多人說我似韓劇《金秘書為何那樣》的朴敏英，她靚啲，我只是似她。」有稱無綫捧她上位，在台慶劇《十月初五的月光》擔正女主角？她說：「無想過被捧，這部台慶劇很多前輩參演，個個都是主角，我託大家的福，才有機會。」

記者：柯美

攝影：陳釗