現身聯合國氣候變化大會 里安納度搭民航機避批評

里安納度狄卡比奧向來關注環保議題，1998年已成立守護地球的基金，投資綠色科技，又捐數以百萬計美元給環保組織。他的個人社交網Instagram帳號，絕大部分是有關保護環境的帖文。不過他的荷李活巨星生活姿態，也曾被批評是偽君子，據報2016年他乘搭私人飛機來回法國及紐約，只為領取一個有關氣候變化的獎項，沒為減碳出一分力，就遭受批評。可能因此他這次到格拉斯哥出席第26屆聯合國氣候變化大會，據《Vanity Fair》報道，里安納度就選擇乘搭普通的民航客機，突顯了堅持環保的決心。

米高積遜么兒呼籲關注氣候變化

里安納度狄卡比奧抵達會場後即成焦點，被傳媒重重包圍，更有來自澳洲的女士高聲大叫，要求他關注當地的原住民土地問題，不過迅速被保鑣阻隔。參加氣候變化大會之前，里安納度透過社交網發帖呼籲各國領袖要為氣候變化問題出一分力，必須團結及積極行動，才能拯救未來及人類。據報他此行會在其他會議上發言，並跟瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）會面。除了里安納度，《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）也會出席氣候變化大會。

另一方面，英國晨間電視節目《Good Morning Britain》則訪問了米高積遜的19歲么兒Bigi。當年米高積遜逝世時，Bigi年僅7歲，一直十分低調，這次可說罕有受訪。節目中他除帶主持參觀了家居和談及父親外，又呼籲各國領袖要關注氣候變化問題，「這裏有很多有型的物品，房子很有歷史，錄音室也在這裏，都是有關他（米高積遜）的。這也是我和兄姊的目的，做一些事令人享受，同時令他們受益」。Bigi認為很多人都知道氣候變化問題很重要，「要做些事，我們這一代知道是何等重要」。