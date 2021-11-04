黃淑儀撐黃智雯爭視后

黃智雯近兩星期忙為台慶騷綵排，透露會吊到半空做高難度瑜伽動作，花好多體力排練，還要克服耳水不平衡問題，她說：「我耳水不平衡幾嚴重，排完空中旋轉動作，頭暈了兩天，需要點時間調整。」

談到爭奪視后勝算，黃智雯多謝觀眾支持，但多部劇集仍在播映，奪獎機會言之尚早，她說：「鍾嘉欣在《星空下的仁醫》表現好好，還有林夏薇、李佳芯、姚子羚的劇集，個個對手都是勁敵。」Gigi姐力撐黃智雯說：「我有睇她演《把關者們》，好易跟着入戲，被她感動到。我們拍《巴不得爸爸》已合作，看着她進步，對演戲好用心。」

黃智雯靠Gigi姐提升廚藝

黃智雯自爆第一次跟Gigi姐合作拍劇，已把握機會請教煮餸心得，又買對方推出的烹飪書學煲湯，廚藝提升不少，她自豪說：「我都是上屆《美女廚房》女廚神Top 5，要在節目即場用食材煮出美食，是大考驗，好彩我遺傳婆婆和媽媽的基因，煮食方面有少少天分，又喜歡鑽研菜式。」Gigi姐在旁分享入廚秘訣：「煮餸最緊要有心，我都是邊煮邊學，靠自己研究。」問她節目拍第3季有否加酬勞？她笑言：「我個身材就加，愈來愈肥，薪酬就一樣啦。團隊合作愉快，已經好開心，我又喜歡煮食。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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