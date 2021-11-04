王丹妮盼傳遞梅艷芳情懷 劉俊謙無法演活張國榮獨有氣質

王丹妮稱梅姐儘管逝世18年，仍在大眾心中佔位置，故演梅姐這角色是很大挑戰，她說：「當我沉澱了心情，踏出酒店房門那刻，就下決心要做好件事，珍惜這份緣分，不辜負大家。始終我是第一次拍戲，零經驗，多謝劇組安排我上唱歌和跳舞班，接受半年密集式特訓，學到好多新技能，我也翻睇了梅姐好多資料，去拿揑神緒。」

她笑言最初從facebook接到選角邀請，以為遇上騙案，皆因她是時裝模特兒出身，不熟悉電影圈，後來上網搜尋，才確認有這間電影公司，王丹妮說：「我以為試鏡做陪跑，試了好多次，有次換造型跳唱梅姐的歌，現場有些跟梅姐共事過的梳頭、化妝、服裝人員，有一個被觸動，喊住跑了出去，我好驚訝。」

帶病開工 演出更真實

王丹妮強調梅姐只得一個，無可替代，自己的演出不是模仿大賽，主要希望透過電影，勾起大家對梅姐和她身邊人的回憶，她說：「我覺得最難演是演唱會那場，要多角度兼顧唱歌和跳舞，拍了好多天，碰巧唱《烈焰紅唇》一幕，講述梅姐身體不適仍堅持去做，我當日也不舒服，個狀况幫助我演出更真實。」對於獲外界認同扮梅姐神似，她說：「多謝梳化服和攝影，搵到我似的角度，造型都幫了很多，有時我都認不到自己，就當自己是梅姐去做。」

劉俊謙八卦哥哥點滴取靈感

劉俊謙表示鼓起勇氣扮演哥哥，拍攝期間不斷向梳化服人員八卦昔日跟哥哥共事的點滴，希望從中汲取靈感，他說：「哥哥的氣質真的好難扮，他是一粒星，不費吹灰之力，就做到群眾焦點，我無法演到。」

廖子妤知道要演梅愛芳狂歡兩日後才知驚，開工前狂刨資料，發現梅愛芳的笑容具感染力，她說：「我的弱項就是笑容，要花心機練笑和學聲線，幸好與王丹妮演姊妹有默契。」王丹妮也高興因合作跟劉俊謙和廖子妤成好友，並說：「我們拍攝期間，經歷困惑，會互相傾訴，劉俊謙是個暖男，會安慰和給予意見，陪我克服困難，我和廖子妤現時仍會相約聚會。」

場地提供：富衞1881公館

髮型：Kolen But（王丹妮）、Nick Lam@Orient4（劉俊謙）、King Lee @ Essensuals Toni & Guy（廖子妤）

化妝：Pinky Ku（王丹妮）、ShuenKong @ WiLLWong（劉俊謙）、King Yip@KingsMakeup（廖子妤）

服裝：@bebemaklm（@K11_antonia）（王丹妮）、服裝: Fendi（劉俊謙）、 Max&Co（廖子妤）

記者：鍾一虹