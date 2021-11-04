與楊偲泳拍親熱戲 談善言感覺自在

阿談日前萬聖節「神還原」熱爆韓劇《魷魚遊戲》「脫北者」姜曉，網民激讚。她表示原本只想跟經理人玩一下，沒想到那麼大迴響，「面上雀斑只是用眉筆畫，傷口就是印水紙，由化妝連影相花一個多小時，見大家反應開心。我明大家為何說我們像，因為都有種倔強和cool的感覺。（可跟譚俊彥一齊開拍香港版？ ）有機會當然想拍，大家喜歡就好」。

另外，新藝城影業創辦人之一石天早前離世，跟石天相識多年的泰迪羅賓前晚以《喜歡妳是妳》監製身分出席首映禮，但未有接受訪問。

記者：陳釗