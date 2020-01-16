MIRROR成軍3周年 盼12成員齊拍戲 申明年紅館開騷 AK：開夠10場

開場時先播3周年紀念團歌《ALL IN ONE》MV，成員在MV中勁歌熱舞外，還扮鬼臉。隨後12子以斯文冷衫look登場，隊長Lokman（楊樂文）率領隊友打招呼：「Hello，大家好！我哋係MIRROR！」他稱每次叫這個口號都感到很有成就感和親切感。11名成員其後逐一分享感受。

3年不易 多謝ViuTV高層

Anson Kong（江𤒹生，AK）多謝大家3年來的陪伴及包容；Frankie（陳瑞輝）說大家的支持，他們全部收到；Jer（柳應廷）答應大家會繼續努力做好作品；Alton（王智德）感激粉絲無私支持，令他們充滿力量；Tiger（邱傲然）多謝11名兄弟，祝大家年年有今日；Edan（呂爵安）希望大家陪MIRROR度過更多個3年；Anson Lo（盧瀚霆）承諾會付出200%努力做好每個工作；Ian（陳卓賢）多謝大家無放棄他們；姜濤稱一定會做得更好；Jeremy（李駿傑）希望同大家慶祝至200周年；Stanley（邱士縉）不忘賣口乖，答謝傳媒和客戶支持。

其後成員分兩組玩「大電視」考默契，Lokman和Jer估中最多問題，反而拍開遊戲節目的Edan表現有點失準。AK拋開偶像包袱，最投入玩到瞓地。生日會切蛋糕，Lokman代表講願望，希望大家身體健康，可以快點去旅行，並約定明年再見大家；他又謂生日都是「父母」最辛苦日子，藉此多謝ViuTV高層魯庭暉、金廣誠及經理人花姐（黃慧君）等一路上幫助過他們的人。

最後MIRROR首次現場演繹新歌《All In One》，為活動畫上句號。Lokman再感觸說這3年得來不易，至今仍感到很夢幻，縱使面對很多難關，但只要集合大家的能量就能行得過。

仿效五月天 開兩場休息1場

Lokman對於MIRROR有今日的好成績感到很不可思議。問MIRROR下個目標是什麼？他最渴望12個成員一齊拍戲，亦希望MIRROR踏上更大舞台。AK說聽花姐講，公司已準備入紙申請紅館檔期，希望下年成事。場數方面，Frankie笑言：「我想多過上次6場少少，今次6場半啦。」Anson Lo表示會盡力， Edan稱上次連續開6場真的幾攰，希望今次場與場之間可以有休息時間。AK聞言笑謂可仿效五月天，開兩場休息1場，開夠10場。

MV破千萬點擊 Edan姜濤開心

談到Edan的《E先生連環不幸事件》MV日前衝破千萬點擊率，姜濤的《Dear My Friend,》MV亦成為他第2首達千萬點擊率的歌曲。兩人都感到很開心，多謝大家支持。Edan認為這是粉絲送給他最好的禮物；姜濤表示會繼續用作品去說話。對於獲澳洲姜糖送命名星星，他感謝大家的用心。

至於早前撞車扭傷腰部的Anson Lo，表示有做物理治療，已無大礙，沒影響工作，「跳舞時腎上腺上升反而不覺痛楚，是靜下來才覺不舒服，要keep住郁」。他現時和Edan正與毛舜筠拍電影，兩人表示正拍得如火如荼，大家期待一下。至於AK和Lokman稍後將有機會合作拍劇。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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