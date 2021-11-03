C君讚多諗頭 林正峰續敲門賣橋

丁子朗勤練舞免出醜

此外，丁子朗表示昨日有部分人因開工未能出席，故只得20多人綵排，笑稱該舞最難是夾檔期排練。問到可驚不夠訓練在台上出醜？他非常樂觀，並笑說：「通常每次都是練的時候不齊人，但去到正式表演又會很齊，很神奇。而且我們私下各自都有搵人練習。」

丁子朗表示很開心今年有份跳舞，因過往幾屆擔任司儀，未有參與台慶表演，今年兩樣都有份，並說：「我覺得一班人一齊排舞很開心，好像每年一聚。」全男班不覺很dry？他說：「排舞時有個女排舞師，否則真的很dry。」丁子朗被林正峰讚在新劇《青春不要臉》中學跳舞，很快上手，他笑稱並非舞技高，只是不想影衰大家，不睡覺去練。

記者：陳釗

攝影：劉永銳