成軍3周年 MIRROR攬實宣傳新團歌

姜濤獲粉絲送命名星星

MIRROR成員姜濤出道至今，推出了8首個人單曲，其中去年4月底推出的《蒙著嘴說愛你》MV，至今年10月在官方頻道點擊率已衝破1000萬大關；另一首歌曲《Dear My Friend,》MV於8月6日在YouTube上架，不足3個月已突破千萬點擊。

此外，有身在澳洲的姜糖購買了星星命名權，命名為「Dear My Friend,」，送給姜濤及其已故籃球好友「中峰」，該星星於8月6日命名，跟《Dear My Friend,》MV推出的日子相同，十分有心思。

娛樂組